Joi va fi ales al zecelea președinte al Comitetului Internațional Olimpic

Comitetul Internațional Olimpic își va alege, joi, al zecelea său președinte, cu prilejul celei de-a 144-a Sesiuni, care are loc în Grecia, la Costa Navarino.

Germanul Thomas Bach, în vârstă de 71 de ani, își va încheia mandatul în iunie după 12 ani la conducerea CIO, transmite Agerpres.

Șapte candidați se află în cursa pentru președinția CIO: vicepreședintele CIO, Juan Antonio Samaranch Jr, președintele Federației internaționale de atletism, britanicul Sebastian Coe, multipla campioană olimpică la înot Kirsty Coventry, care este în prezent ministrul Sportului în Zimbabwe, șeful Federației internaționale de ciclism, francezul David Lappartient, prințul Feisal Al Hussein al Iordaniei, președintele Federației internaționale de gimnastică, japonezul Morinari Watanabe, și multimilionarul suedezo-britanic Johan Eliasch, care conduce Federația internațională de schi.

CIO, organism constituit în 1894, a avut până acum opt președinți europeni și unul nord-american.

Francezul Pierre de Coubertin a petrecut cea mai lungă perioadă la conducerea CIO, 31 de ani, între 1896 și 1925.

Lista președinților CIO

