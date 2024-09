Jocuri video: prințesa preia puterea în saga Zelda

Prințesele preiau controlul consolelor. Adesea limitate la rolul de personaj în primejdie, figurile feminine se impun din ce în ce mai mult în jocurile Nintendo, precum prințesa Zelda, care este eroina unei aventuri lansate joi. În The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, primul episod al seriei regizat de o femeie, Tomomi Sano, este rândul lui Link, elful care a jucat rolul principal încă de la apariția primului episod în 1986, să fie capturat de forțele răului, lăsând-o pe Zelda însărcinată cu salvarea regatului Hyrule. Pentru a face acest lucru, ea dispune de o baghetă magică care invocă diverse obiecte pentru a o ajuta în misiunea sa, potrivit Le Figaro.

Deși prințesa a apărut deja în alte jocuri, cum ar fi jocul de lupte Super Smash Bros, Echoes of Wisdom este prima sa aventură solo, cu excepția unui opus lansat în 1993 pe consola CD-i a grupului olandez Philips. Cu toate acestea, ea a fost cea care a dat numele seriei, inspirat de cel al romancierei americane Zelda Fitzgerald.

Aflat la cârma jocului de aproape 20 de ani, producătorul japonez Eiji Aonuma a explicat că, în ciuda cererilor repetate ale fanilor de a juca cu personajul prințesei, aștepta propunerea „care să-i facă cu adevărat dreptate”. Dar, confruntat cu dificultățile echipei sale de a jongla cu Link între sabia sa și o baghetă magică, „mi-am spus: acesta este jocul perfect pentru ea”, a continuat el într-un interviu publicat marți pe site-ul Nintendo. „Este un lucru bun pentru că elimină o mulțime de stereotipuri”, a declarat Ryuto Uema, un tânăr jucător, încântat să poată juca un alt personaj decât Link.

„Sunt încântată, întotdeauna mi-am dorit să joc Zelda”, este de acord Abby Murphy, o newyorkeză în vârstă de 30 de ani, care consideră că, deși majoritatea jocurilor sunt destinate bărbaților, «seria Zelda a reușit întotdeauna să placă tuturor». Potrivit lui Fanny Rebillard, un muzicolog care a publicat o carte despre coloana sonoră a saga („La musique dans Zelda: les clefs d’une épopée hylienne”, Third Editions), această evoluție nu este o surpriză. „De câteva episoade, prințesa capătă o importanță din ce în ce mai mare în poveste. Ea nu mai este o figură care trebuie salvată în timp ce este blocată într-un castel, ea are propria ei poveste de spus”, subliniază ea. Ultimul episod lansat în 2023, Tears of the Kingdom, a depășit 10 milioane de vânzări în trei zile – un nivel foarte ridicat pentru un joc disponibil doar pe consola Switch.

„Fără ideologie”

„Lansarea unui nou Zelda este întotdeauna un eveniment”, recunoaște Florent Gorges, autorul Istoria Nintendo (publicat de Omaké Books). „Dar, între două episoade mari, Nintendo a oferit întotdeauna experiențe mai modeste”, ceea ce este locul în care se încadrează acest titlu. Pentru Fanny Rebillard, Echoes of Wisdom poate fi, de asemenea, o oportunitate pentru gigantul japonez de a „testa apele” înainte de a deschide eventual ușa unei aventuri la scară mai mare. Dezvoltatorii „procedează foarte prudent”, spune ea, amintind că „atunci când Linkle (o versiune feminină a lui Link, n.r.) a apărut într-un joc anterior, au existat zvonuri că Link ar putea deveni o femeie în următorul Zelda, ceea ce a provocat reacții destul de puternice” în rândul jucătorilor.

În martie, prințesa din universul Mario, Peach, a primit, de asemenea, propria sa aventură pe Switch cu Princess Peach: Showtime, după ce a fost prezentată ca un războinic fără egal în filmul de animație „Super Mario Bros”, al doilea cel mai mare succes de box-office din 2023. „Nu cred că există o dorință ideologică (din partea Nintendo), ci pur și simplu de a oferi jocuri diferite”, a declarat Florent Gorges. Chestionat de AFP, editorul japonez a refuzat să comenteze.