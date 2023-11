Eiji Aonuma, co-autor al seriei de jocuri video Zelda, numit Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor din Franța

Pe urmele lui Shigeru Miyamoto (Mario), Michel Ancel (Rayman) și Peter Molyneux (Populous), Ordinul Cavalerilor Artelor și Literelor din Franța primește în rândurile sale un nou creator de jocuri video, scrie Le Figaro.

Ministerul Culturii a declarat că ministrul Rima Abdul-Malak a decis să îl onoreze cu acest titlu pe japonezul Eiji Aonuma, producătorul seriei Zelda (Nintendo). Anunțul intervine în marja târgului 2023 Paris Games Week, pe care ministrul urmează să îl viziteze joi. Data ceremoniei de premiere nu a fost încă stabilită.

Eiji Aonuma, în vârstă de 60 de ani, a început să lucreze la saga Zelda de jocuri de aventură și de acțiune la sfârșitul anilor 1990. El a fost co-realizator al jocurilor Ocarina of Time (1998) și Majora’s Mask (2000), înainte de fi realizator al The Wind Waker (2002), iar apoi producător al seriei începând din 2007.

Popularitatea acestei saga a atins noi culmi în 2017, odată cu lansarea jocului Zelda: Breath of the Wild, care s-a vândut în 30 de milioane de exemplare până în prezent. Această aventură a cavalerului Link și a prințesei Zelda a fost urmată de Tears of the Kingdom, lansată în mai 2023 și vândută în 18 milioane de exemplare în mai puțin de 6 luni.

Alte personalități din domeniul jocurilor video au fost deja onorate de guvernul francez. Julie Chalmette, director general al Bethesda France, a fost decorată cu Chevalier des Arts et des Lettres în 2019, la fel ca Audrey Leprince, cofondatoare a studioului The Game Bakers, și Rebecka Coutaz, vicepreședinte al studioului suedez Dice (deținut de Electronic Arts) și fost director al studioului Ubisoft Annecy, în 2022.

Pioniera franceză a jocurilor video Muriel Tramis (Adidou, Méwilou, Freedom…) a fost decorată cu Legiunea de onoare în 2018. În 2021, i s-a acordat medalia Ordinul național al Meritului lui Jehanne Rousseau, fondator și director al studioului francez Spiders.