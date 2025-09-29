JK Rowling o acuză pe Emma Watson că “a turnat gaz pe foc” în momentul în care autoarea seriei Harry Potter era amenințată cu moartea pentru criticile aduse drepturilor trans

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

JK Rowling a acuzat-o pe Emma Watson că „a turnat gaz pe foc” în momentul în care ea primea amenințări cu moartea din cauza drepturilor trans, scrie The Telegraph.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Autoarea i-a atacat pe Watson și pe ceilalți foști copii-vedete din filmele Harry Potter care nu erau de acord cu critica ei la adresa ideologiei trans, afirmând că erau „ignoranți” și adăugând că, spre deosebire de ei, ea „nu era multimilionară la 14 ani”.

Într-o postare pe X, autoarea Harry Potter a afirmat că Watson, care a interpretat-o pe Hermione Granger în seria de filme, a participat la „distrugerea drepturilor femeilor”.

I’m seeing quite a bit of comment about this, so I want to make a couple of points. I’m not owed eternal agreement from any actor who once played a character I created. The idea is as ludicrous as me checking with the boss I had when I was twenty-one for what opinions I should… https://t.co/c0pz19P7jc — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 29, 2025

Ea a dezvăluit, de asemenea, că Watson i-a dat o notiță scrisă de mână în care scria „Îmi pare foarte rău prin ce treci”, în momentul culminant al amenințărilor împotriva ei.

Comentariile ei au urmat apariției lui Watson în podcastul On Purpose al autorului Jay Shetty, în care actrița părea să-i întindă o ramură de măslin lui Rowling, spunând că o „prețuiește”.

Rowling a sugerat că „o singură frază de îngrijorare” nu ar repara prejudiciul pe care ea îl consideră adus relației lor.

Rowling a declarat: „Emma și Dan [Radcliffe], în special, au arătat clar în ultimii ani că consideră că fosta noastră asociere profesională le conferă un drept special – ba chiar o obligație – de a mă critica pe mine și opiniile mele în public”.

„La fel ca alte persoane care nu au experimentat niciodată viața de adult fără confortul bogăției și faimei, Emma are atât de puțină experiență de viață reală, încât nu își dă seama cât de ignorantă este… Eu nu eram multimilionară la 14 ani”.

“Am trăit în sărăcie în timp ce scriam cartea care a făcut-o faimoasă pe Emma. Prin urmare, din propria mea experiență de viață, înțeleg ce înseamnă pentru femeile și fetele care nu au privilegiile ei distrugerea drepturilor femeilor, la care Emma a participat cu atâta entuziasm.”

Ea a adăugat: „Emma tocmai turnase public mai mult gaz pe foc, dar credea că o singură frază de îngrijorare din partea ei mă va asigura de simpatia și bunătatea ei fundamentală.”

Rowling s-a confruntat cu reacții negative timp de ani de zile – inclusiv amenințări cu moartea – pentru că și-a exprimat convingerea că bărbații biologici nu pot deveni femei.

De atunci, ea a devenit una dintre cele mai proeminente voci critice față de ideologia trans, dar a fost criticată anterior de Watson, Radcliffe și Rupert Grint pentru criticile sale deschise la adresa ideologiei trans.

Rowling nu a menționat niciodată în mod direct pe Watson sau dezacordurile lor cu privire la problemele trans înainte de postarea de luni pe X. Cu toate acestea, autoarea a sugerat anterior că nu poate ierta actorii din Harry Potter pentru că „s-au aliat cu o mișcare care intenționează să erodeze drepturile câștigate cu greu de femei”.

Cum a divizat disputa trans vedetele din Harry Potter

Daniel Radcliffe

„Femeile transgender sunt femei. Orice afirmație contrară șterge identitatea și demnitatea persoanelor transgender. Tuturor celor care simt acum că experiența lor cu cărțile a fost pătată sau diminuată, îmi pare nespus de rău pentru durerea pe care aceste comentarii v-au provocat-o.”

Emma Watson

„Persoanele trans sunt cine spun că sunt și merită să-și trăiască viața fără a fi constant chestionate sau fără a li se spune că nu sunt cine spun că sunt. Vreau ca urmăritorii mei trans să știe că eu și mulți alți oameni din întreaga lume vă vedem, vă respectăm și vă iubim pentru ceea ce sunteți.”

Rupert Grint

„Susțin cu tărie comunitatea trans și împărtășesc sentimentele exprimate de mulți dintre colegii mei. Femeile trans sunt femei. Bărbații trans sunt bărbați. Cu toții ar trebui să avem dreptul să trăim cu dragoste și fără a fi judecați.”

Eddie Redmayne

„Femeile trans sunt femei, bărbații trans sunt bărbați, iar identitățile non-binare sunt valide. Nu aș vrea niciodată să vorbesc în numele comunității, dar știu că prietenii și colegii mei transgenderi sunt obosiți de această punere constantă la îndoială a identității lor, care prea des duce la violență și abuz.”

Tom Felton

„Singurul lucru pe care mi-l reamintesc mereu este că am avut norocul să călătoresc în întreaga lume… și nu am văzut nimic care să unească lumea mai mult decât „Potter”. Ea este responsabilă pentru asta, așa că îi sunt incredibil de recunoscător.”

Emma Watson a declarat în podcastul lui Jay Shetty că încă o „prețuiește” pe autoarea cu care avea o relație strânsă.

Actrița a afirmat că „dorința ei cea mai profundă este ca oamenii care nu sunt de acord cu opinia ei să o iubească și speră să poată continua să iubească oamenii cu care nu împărtășește neapărat aceeași opinie”.

Watson a adăugat că este „supărată” că nu a putut discuta personal problema cu Rowling și a spus că va „păstra și prețui” întotdeauna timpul petrecut cu scriitoarea.

În postarea sa pe X, Rowling a recunoscut că „nu se așteaptă la acordul etern al niciunui actor care a interpretat vreodată un personaj creat de ea”, dar a sugerat că Watson și-a schimbat acum atitudinea deoarece „a observat că condamnarea mea fără rezerve nu mai este la fel de la modă ca înainte”.

Ea a mai spus că „punctul de cotitură” în relația sa cu actrița a fost discursul acesteia la premiile Bafta din 2022, unde Watson a spus că este „aici pentru toate vrăjitoarele”.

La momentul respectiv, s-a înțeles pe larg că remarca era un răspuns subtil la opiniile critice ale lui Rowling cu privire la gen, care au început să capete importanță în vara anului 2020.

Rowling a dezvăluit că, la premii, Watson „a avut un post-scriptum care a rănit mult mai mult decât discursul în sine”, după ce a rugat pe cineva să-i transmită autoarei o notiță scrisă de mână pe care scria simplu: „Îmi pare foarte rău prin ce treci”.

Autoarea a explicat: „Asta s-a întâmplat în perioada în care amenințările cu moartea, violul și tortura împotriva mea erau la apogeu, într-un moment în care măsurile mele de securitate personală trebuiau să fie întărite considerabil și eram constant îngrijorată pentru siguranța familiei mele”.

“Emma tocmai turnase public gaz pe foc, dar credea că o singură frază de îngrijorare din partea ei mă va asigura de simpatia și bunătatea ei fundamentală”.