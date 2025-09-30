JK Rowling, replică pentru Emma Watson pe tema drepturilor transsexualilor: A participat cu entuziasm” la distrugerea drepturilor femeilor

JK Rowling a răspuns după ce Emma Watson a făcut comentarii conciliante într-un podcast postat miercuri despre relația lor care a fost marcată de ani de zile de opinii contradictorii privind drepturile transsexualilor. Luni, JK Rowling a postat pentru cei 14,4 milioane de urmăritori X ai săi un răspuns de aproape 700 de cuvinte la ultimele remarci ale Emmei Watson despre conflictul lor continuu, relatează NBC.

„Emma Watson și co-starurile ei au tot dreptul să îmbrățișeze ideologia identității de gen”, a scris Rowling. „Astfel de convingeri sunt protejate prin lege și nu aș vrea să văd pe niciunul dintre ei amenințat cu pierderea locului de muncă, violență sau moarte din cauza lor”.

Ea i-a vizat apoi pe Watson și pe Daniel Radcliff, colegul ei din „Harry Potter”, pentru criticile lor publice la adresa opiniilor autoarei. „Cu toate acestea, Emma și Dan, în special, au spus clar în ultimii ani că ei cred că fosta noastră asociere profesională le conferă un drept special – ba chiar o obligație – de a mă critica pe mine și opiniile mele în public.”

Rowling a declarat că, până de curând, a simțit o „anumită protecție” față de Watson și coechipierii ei, pe care îi cunoaște de când aveau zece ani, precizând că a „refuzat în mod repetat invitațiile jurnaliștilor de a comenta în mod special despre Emma”. Autoarea a spus că actrița „are atât de puțină experiență în viața reală încât ignoră cât de ignorantă este”. Ulterior, Rowling și-a comparat propriul trecut de sărăcie cu „privilegiile” lui Watson.

„Nu am fost multimilionară la 14 ani. Am trăit în sărăcie în timp ce scriam cartea care a făcut-o celebră pe Emma”, a scris Rowling.

„Prin urmare, înțeleg din propria mea experiență de viață ce înseamnă pentru femeile și fetele fără privilegiile ei distrugerea drepturilor femeilor la care Emma a participat cu atâta entuziasm.” Comentariile lui Rowling despre X au venit după ce Watson a discutat despre sentimentele ei față de Rowling într-un interviu pentru podcastul „On Purpose with Jay Shetty” postat miercuri.

Când a fost întrebată de Shetty cum se descurcă cu comentariile „extrem de dureroase” ale lui Rowling în urma despărțirii lor publice din cauza problemelor legate de transsexuali, Watson a spus că încă prețuiește relația lor. Ea a continuat, spunând că speră că „oamenii care nu sunt de acord cu opinia mea mă vor iubi și sper că pot continua să iubesc oamenii cu care nu împărtășesc neapărat aceeași opinie”.

Managerul lui Watson nu a răspuns imediat la solicitarea NBC News de a comenta.