Jennifer Lopez a dezvăluit că s-a pregătit săptămâni întregi pentru audiția din Evita, doar pentru a afla că Madonna a obținut rolul

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

La aproape 30 de ani după Evita, Jennifer Lopez joacă în primul său musical, Kiss of the Spider-Woman, care va fi lansat în cinematografe pe 10 octombrie, scrie People.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Jennifer Lopez a ratat rolul principal în Evita din 1996, când Madonna a câștigat rolul principal – dar, după cum își amintește Lopez, ea a dat audiție după ce Regina Popului obținuse deja rolul.

Când Lopez, în vârstă de 56 de ani, a participat la o sesiune de întrebări și răspunsuri după proiecția viitorului său film muzical Kiss of the Spider-Woman, și-a amintit de audiția pentru filmul muzical din 1996 al regizorului Alan Parker. „Am mers la audiția pentru Evita pentru regizorul Alan Parker”, a spus Lopez, potrivit Variety.

„M-am pregătit săptămâni întregi și am cântat din toată inima, iar Parker mi-a spus: «Ești uimitoare. Știi că Madonna a primit rolul, nu?»”, a adăugat ea. „I-am răspuns: «Bine, pa-pa. Mi-a făcut plăcere să te cunosc.» ”

Madonna, acum în vârstă de 67 de ani, a jucat în Evita în rolul primei doamne a Argentinei, Eva Perón. Filmul a primit cinci nominalizări la Premiile Oscar din 1997 și a câștigat Oscarul pentru cea mai bună melodie originală. Parker, care a regizat filmul, a murit în 2020, la vârsta de 76 de ani.

Lopez a menționat ultima dată audiția ei pentru Evita într-un interviu acordat The Hollywood Reporter, când Kiss of the Spider-Woman a avut premiera la Festivalul de Film Sundance în ianuarie. „Îmi amintesc că am dat audiție pentru Evita, îmi amintesc că am dat audiție pentru Chicago și pentru Nine – am fost foarte aproape de a obține rolul în Nine”, a spus ea la momentul respectiv. „Au fost multe lucruri pe care mi-am dorit mereu să le fac, dar nu era momentul potrivit. Dar asta este ceea ce trebuie.”

La aproape 30 de ani după ce Lopez a pierdut rolul principal în Evita, actrița și cântăreața joacă în primul său musical, Kiss of the Spider-Woman, o adaptare a musicalului de pe Broadway din 1993. Filmul urmărește doi deținuți dintr-o închisoare represivă din America de Sud – un revoluționar marxist (Diego Luna) și un decorator gay închis pentru „comportament imoral” (Tonatiuh) – care evadează din necazurile lor imaginându-și povestea unui musical hollywoodian cu vedeta fictivă Ingrid Luna (Lopez) în rolul principal.

Lopez a declarat pentru People în ianuarie că a filmat multe dintre numerele sale muzicale pentru Kiss of the Spider-Woman dintr-o singură dublă, „așa cum se făceau vechile musicaluri”.

„Și este destul de uimitor când vezi asta și spui: «Oh, a fost totul filmat dintr-o singură dublă»”, a spus ea la momentul respectiv. „Și bine, acum au făcut montajul, dar este fascinant, știi, spui: «Oh, nu mi-am dat seama de asta nici măcar când mă uitam la musicaluri când eram mai tânără»”.