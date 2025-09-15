JD Vance a găzduit o emisiune „The Charlie Kirk Show” / Vicepreședintele SUA susține că gestul „aduce un omagiu prietenului meu”

Vicepreședintele JD Vance a găzduit luni „The Charlie Kirk Show”, după ce Kirk a fost împușcat și ucis săptămâna trecută la Universitatea Utah Valley, informează CBSNews.

Vance a anunțat duminică într-un post pe X că va avea „onoarea de a găzdui Charlie Kirk Show” pentru a „aduce un omagiu prietenului meu”. Vorbind luni din biroul său din complexul Casei Albe, Vance a spus că „înlocuiește pe cineva care nu poate fi înlocuit” în timp ce dădea startul emisiunii.

„Dar voi încerca să fac tot ce pot”, a spus Vance.

Kirk, un activist conservator, a fost asasinat săptămâna trecută în timpul unui eveniment al Universității Utah Valley găzduit de organizația sa, Turning Point USA, în Orem, Utah. Tânărul de 31 de ani era un apropiat al lui Vance, alături de președintele Trump și de familia acestuia.

După moartea sa, trupul lui Kirk a fost transportat cu avionul vicepreședintelui, Air Force Two, în Arizona, statul natal al lui Kirk. Vance a anulat o călătorie planificată la New York pentru a marca 24 de ani de la atacul din 11 septembrie 2001, pentru a zbura în Utah pentru a prelua trupul lui Kirk. Vance a declarat luni că a fost onorat să poată „duce rămășițele lui Charlie din Utah în Arizona”.

Vance a descris prietenia sa de lungă durată cu Kirk, care a fost, de asemenea, un aliat cheie în ascensiunea sa politică.

Vance a declarat într-un post pe X după moartea lui Kirk că activistul conservator ucis a fost una dintre primele persoane pe care le-a sunat atunci când a considerat să candideze pentru Senat în 2021 și a spus că Kirk l-a susținut să devină candidatul la vicepreședinție „atât în public, cât și în privat.”

Vicepreședintele l-a descris pe Kirk drept un „prieten adevărat”. Luni, Vance l-a numit pe Kirk „cel mai inteligent agent politic pe care l-am întâlnit vreodată”, spunând: „Îi datorez atât de multe lui Charlie”.

Operațiunea de participare a tinerilor a lui Kirk a fost, de asemenea, creditată cu ajutorul candidaturii dlui Trump la alegerile din 2024, în timp ce Kirk însuși era cunoscut pentru faptul că a influențat unele dintre deciziile de personal ale administrației Trump. Vance a declarat că o mare parte din „succesul pe care l-am avut în această administrație se datorează în mod direct capacității lui Charlie de a organiza și de a convoca”, adăugând că Kirk „nu ne-a ajutat doar să câștigăm în 2024, ci ne-a ajutat să dotăm întregul guvern.”

În timpul emisiunii de luni, Vance a îndemnat că „trebuie să ne asigurăm că ucigașul este adus în fața justiției”, anticipând discuțiile despre ceea ce el a numit „mișcarea incredibil de distructivă a extremismului de stânga care a crescut în ultimii ani și care, cred eu, este o parte din motivul pentru care Charlie a fost ucis de un glonț de asasin”.

Șeful adjunct al cabinetului de la Casa Albă, Stephen Miller, care s-a numărat printre invitații emisiunii, a preluat acest sentiment, afirmând că „vom canaliza toată furia pe care o avem față de campania organizată care a condus la acest asasinat, pentru a dezrădăcina și a dezmembra aceste rețele teroriste”.

„Vom folosi toate resursele pe care le avem la Departamentul de Justiție, la Homeland Security și în întregul guvern pentru a identifica, întrerupe, dezmembra și distruge aceste rețele și pentru a face America din nou sigură pentru poporul american, acest lucru se va întâmpla și o vom face în numele lui Charlie”, a promis Miller.

Președintele a anunțat săptămâna trecută că îi va acorda lui Kirk Medalia Prezidențială a Libertății postum. Un serviciu memorial pentru Kirk va avea loc pe 21 septembrie în Arizona.