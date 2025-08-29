Jaqueline Cristian s-a calificat în turul trei la US Open / O va înfrunta pe favorita 8, Amanda Anisimova
Jaqueline Cristian, locul 50 WTA, s-a calificat, noaptea trecută, în turul trei al probei de simplu feminin din cadrul turneului de grand slam US Open, transmite News.ro.
Cristian a învins-o în turul al doilea pe americanca Ashlyn Krueger, numărul 38 mondial, scor 4-6, 6-2, 6-2. Meciul a durat o oră şi 46 de minute.
În faza următoare, Jaqueline Cristian o va înfrunta pe sportiva americană Amanda Anisimova, locul 9 WTA şi cap de serie 8.
Prin calificarea în turul trei, sportiva din România şi-a asigurat un premiu de 237.000 de dolari.
