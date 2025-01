Jaqueline Cristian, eliminată fără drept de apel de Madison Keys de la WTA Auckland

Jaqueline Cristian nu a avut armele necesare să-i facă față americancei Madison Keys, sportiva din România fiind eliminată în optimile turneului WTA de la Auckland.

La capătul unui meci care a durat o oră și 15 minute, Keys (fostă finalistă de de Grand Slam la US Open) s-a impus în două seturi, 6-1, 6-2.

Tough day for Jaqueline, Madison came out on fire and with some very hard hitting. Rain suspension in the match did little to help Jaqueline find her footing and Madison is able to take it. Madison Keys defeated Jaqueline Cristian 6-1, 6-2. pic.twitter.com/rfApcIXKHW

— Romanian Tennis (@WTARomania) January 2, 2025