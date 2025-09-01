Japonia şi Coreea de Sud au înregistrat cea mai călduroasă vară din istoria măsurătorilor lor meteorologice

Japonia şi Coreea de Sud au înregistrat temperaturi record în vara din 2025, pe fundalul creşterii temperaturilor la nivel mondial în ultimii ani şi al schimbărilor climatice care duc la condiţii meteorologice din ce în ce mai imprevizibile, informează agenția de știri AFP.

Temperatura medie din Japonia în perioada iunie-august „a fost cu 2,36°C mai mare decât valoarea medie, ceea ce face din vara anului 2025 cea mai călduroasă vară de la începerea măsurătorilor în 1898”, a precizat Agenţia japoneză de meteorologie (JMA), transmite Agerpres.

„A fost a treia vară consecutivă cu temperaturi record”, au adăugat meteorologii de la JMA.

În aceeaşi perioadă, în Coreea de Sud, temperatura medie a fost de 25,7°C, „cea mai ridicată de la începutul colectării de date în 1973”, a anunţat Administraţia coreeană de meteorologie într-un comunicat de presă.

Precedentul record pentru aceeaşi perioadă era de 25,6°C, stabilit anul trecut.

În Japonia, căldura toridă a cauzat spitalizarea unui număr de 84.521 de persoane la nivelul întregii ţări între 1 mai şi 24 august, reprezentând o creştere uşoară în raport cu cele 83.414 de persoane spitalizate în aceeaşi perioadă din 2024, potrivit Agenţiei de gestionare a incendiilor şi catastrofelor.

Înflorire precoce a cireşilor şi secetă

La Tokyo, Masao Nakano, în vârstă de 80 de ani şi pasionat de jogging, a declarat că regretă vremurile bune de odinioară, când putea pur şi simplu „să iasă din casă, să stropească strada cu apă şi să simtă aerul proaspăt”.

Masao Nakano a dezvăluit că a supravieţuit acestei veri caniculare antrenându-se într-o sală de sport şi făcând jogging pentru a se pregăti în vederea participării la un maraton.

„E o nebunie! Toate acestea sunt cauzate de oameni, nu-i aşa? Toate aceste aparate de aer condiţionat şi această producţie de electricitate”, a adăugat el.

Cireşii japonezi, emblematici pentru arhipelagul nipon, înfloresc de acum mai devreme în timpul primăverii din cauza temperaturilor mai ridicate sau chiar nu mai înfloresc complet, întrucât toamnele şi iernile nu mai sunt suficient de reci pentru a declanşa procesul lor de înflorire.

Legendarul strat de zăpadă de pe vârful muntelui Fuji s-a format anul trecut abia la începutul lunii noiembrie, cu aproximativ o lună mai târziu decât media multianuală. Schimbările climatice reprezintă unul dintre numeroşii factori care stau la baza încetinirii procesului de formare a stratului de zăpadă.

La rândul său, Coreea de Sud se confruntă cu o secetă prelungită ce afectează oraşul costier Gangneung, în nord-vestul ţării.

Starea de catastrofă naţională a fost decretată în acest oraş cu 200.000 de locuitori după săptămâni întregi fără precipitaţii, în timp ce autorităţile sud-coreene au impus restricţii drastice privind utilizarea apei de către populaţie.

Potrivit multor cercetători, valurile de căldură sunt din ce în ce mai intense şi mai frecvente în lumea întreagă din cauza schimbărilor climatice provocate de activităţile umane.

Însă viteza de creştere a temperaturilor nu este uniformă la nivel global. Potrivit datelor publicate de Administraţia Naţională Oceanică şi Atmosferică (NOAA) din Statele Unite, Europa este continentul care s-a confruntat cu cea mai rapidă încălzire, pe deceniu, începând din 1990, urmată de Asia.

Luna trecută, Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU)a avertizat că creşterea temperaturilor globale are un impact din ce în ce mai negativ asupra sănătăţii lucrătorilor şi că ea afectează, de asemenea, productivitatea, care ar scădea cu 2%-3% pentru fiecare grad Celsius înregistrat peste pragul de 20°C.