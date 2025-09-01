G4Media.ro
Coreea de Sud îşi suspendă emisiunile radio de propagandă care vizează Coreea de Nord

Sursa foto: Photo 6838465 © Norman Chan | Dreamstime.com

Coreea de Sud îşi suspendă emisiunile radio de propagandă care vizează Coreea de Nord

1 Sep

Seulul a anunţat luni că îşi suspendă emisiunile radio de propagandă către nord-coreeni, cea mai recentă măsură menită să permită reluarea dialogului cu vecinul său dotat cu arme nucleare, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Acest radio, Vocea Libertăţii, a început să emită în 1962. Conţinutul său este produs de Ministerul Apărării din Coreea de Sud. Difuzarea sa a fost suspendată de mai multe ori în funcţie de relaţiile dintre cele două ţări, care s-au ciocnit militar între 1950 şi 1953 în timpul unui război care nu s-a încheiat printr-un tratat de pace.

Vocea Libertăţii difuza ştiri şi muzică K-pop în Coreea de Nord, o ţară care controlează strict accesul populaţiei sale la orice conţinut străin.

Această suspendare face „parte dintre măsurile care vizează reducerea tensiunilor militare cu Nordul”, a declarat luni presei purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Lee Kyung-ho.

Postul de radio a încetat să mai emită în 2004, în timpul unei perioade de apropiere dintre cele două ţări, după care a reluat emisia în 2010, în urma unui atac cu torpile al Phenianului asupra unei nave de război sud-coreene, Cheonan, care a ucis 46 de marinari.

Preşedintele Lee Jae-myung, care a preluat puterea în iunie, a luat deja măsuri de conciliere faţă de Phenian, cum ar fi oprirea propagandei cu difuzoare de-a lungul frontierei intercoreene.

Însă Coreea de Nord a declarat că nu este interesată de îmbunătăţirea relaţiilor cu Seulul. L-a numit pe Lee „ipocrit” după ce acesta a făcut declaraţii despre denuclearizarea Peninsulei Coreene în timpul unei vizite în Statele Unite, un aliat cheie al Coreei de Sud.

Preşedintele Lee „a susţinut că doreşte să restabilească relaţiile” cu Coreea de Nord, dar a dezvăluit „adevărata sa natură de obsedat de confruntare”, a transmis miercuri agenţia oficială de ştiri a Phenianului, afirmând că Nordul nu va renunţa la armele sale nucleare.

