Premierii Ishiba şi Modi se angajează să aprofundeze legăturile economice şi de securitate dintre Japonia şi India, în contextul în care New Delhi se confruntă cu noile tarife americane şi Tokyo încearcă să se opună influenţei tot mai mari a Chinei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Prim-ministrul japonez Shigeru Ishiba şi omologul său indian Narendra Modi au convenit vineri aprofundarea legăturilor economice şi de securitate dintre ţările lor, în contextul în care New Delhi se confruntă cu noile tarife americane şi Tokyo încearcă să se opună influenţei tot mai mari a Chinei, transmite Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

‘Japonia şi China ar trebui să profite de punctele forte ale fiecăreia din ele, să ajute la rezolvarea provocărilor fiecăreia din ele şi chiar să abordeze împreună problemele cu care se vor confrunta generaţiile viitoare’, a declarat Ishiba înr-o conferinţă de presă comună cu Modi la Tokyo, transmite Agerpres.

Cei doi lideri au promis să întărească cooperarea în materie de securitate în Indo-Pacific, lanţurile de aprovizionare şi investiţiile, şi să extindă colaborarea în domeniile IA, spaţiului, infrastructurii feroviare de mare viteză şi altor tehnologii, precum şi schimburile de lucrători calificaţi.

Japonia a declarat că îşi propune investiţii în India de 10 trilioane de yeni (67,9 miliarde de dolari).

‘India şi Japonia sunt deplin angajate faţă de o regiune indo-pacifică liberă, deschisă şi bazată pe reguli. Avem îngrijorări similare legate de terorism şi de securitatea cibernetică. Avem interese comune în apărarea şi securitate maritimă’, a declarat Modi.

India şi Japonia fac parte din grupul QUAD, alături de SUA şi Australia.

Vizita lui Modi în Japonia se înscrie într-un demers mai larg de întărire a legăturilor diplomatice ale Indiei şi de obţinere de sprijin pentru iniţiativa ‘Make in India’ a premierului.

După escala în Japonia, Modi se va îndrepta spre China, unde se va afla pentru prima dată în şapte ani, pentru summitul de două zile al Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (OCS), bloc de securitate regional. În China, Modi se va întâlni atât cu preşedintele chinez Xi Jinping, cât şi cu cel rus, Vladimir Putin.