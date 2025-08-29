Fosta primă-doamnă a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, a fost pusă sub acuzare pentru luare de mită

Kim Keon Hee, soţia fostului preşedinte sud-coreean destituit Yoon Suk Yeol, a fost pusă sub acuzare pentru luare de mită, a declarat vineri o echipă specială de procurori, în contextul unei anchete tot mai ample având în centru criza declanşată în ţară după declararea legii marţiale şi scandalurile în care este implicat cuplul prezidenţial cândva puternic, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Atât Yoon, cât şi Kim au fost arestaţi şi se află în închisoare, Yoon fiind deja judecat pentru acuzaţii care includ insurecţia, după destituirea sa, în aprilie, în urma unei tentative eşuate de a impune în decembrie legea marţială.

Fostul cuplu prezidenţial se confruntă cu anchete separate conduse de procurori speciali numiţi după demiterea lui Yoon din funcţie şi preluarea mandatului de către preşedintele liberal Lee Jae Myung, la începutul lunii iunie.

După punerea sub acuzare, Kim şi-a cerut scuze pentru îngrijorarea provocată şi a declarat că nu va invoca „nicio scuză” şi că se va prezenta la proces. „La fel cum lumina lunii străluceşte puternic în cea mai întunecată noapte, şi eu voi îndura acest moment, privind spre adevăr şi spre inima mea”, a declarat Kim într-o declaraţie transmisă de avocaţii ei, care nu a abordat acuzaţiile specifice aduse împotriva ei.

Acuzaţiile împotriva lui Kim, care sunt pasibile de ani de închisoare dacă va fi găsită vinovată, variază de la fraudă bursieră la suspiciuni de mită care au implicat oameni de afaceri, personalităţi religioase şi un influent broker politic.

Fosta primă-doamnă a fost subiectul a numeroase scandaluri de mare amploare, unele dintre ele datând de mai bine de 15 ani, care au umbrit preşedinţia turbulentă a lui Yoon şi i-au cauzat prejudicii politice atât lui, cât şi partidului său conservator.

Printre altele, ea este acuzată că a manipulat acţiuni între 2010 şi 2012, care i-au adus 810 milioane de woni (583.510 dolari) în profituri necuvenite, potrivit procurorilor.

Kim este, de asemenea, acuzată că a primit mită în valoare de 80 de milioane de woni, între care două genţi Chanel şi un colier cu diamante, de la un oficial al Bisericii Unite, în schimbul folosirii influenţei sale pentru a ajuta interesele comerciale ale acesteia.

Avocaţii lui Kim au negat acuzaţiile aduse împotriva ei, inclusiv cele referitoare la primirea de cadouri.

Biserica Unită, denumită oficial Federaţia Familiilor pentru Pace şi Unire Mondială, a declarat că este „profund regretabil” faptul că Biserica nu a reuşit să prevină comportamentul necorespunzător al unui fost înalt oficial, dar a negat orice implicare în acest caz.

Ordinul şocant al lui Yoon pentru instaurarea legii marţiale în decembrie şi consecinţele sale politice au coincis cu o cădere dramatică în dizgraţie a lui Kim, o femeie de afaceri bogată care era considerată o forţă motrice importantă în ascensiunea soţului său la funcţia supremă.

ŞI FOSTUL PREMIER HAN DUCK-SOO A FOST PUS SUB ACUZARE

Procurorii speciali care investighează criza legii marţiale din ţară l-au pus sub acuzare vineri şi pe fostul prim-ministru Han Duck-soo, numit de Yoon, pentru complicitate la insurecţie şi comiterea de sperjur, a declarat un purtător de cuvânt al procuraturii. „Inculpatul era cea mai înaltă instituţie constituţională care ar fi putut opri legea marţială neconstituţională şi ilegitimă a preşedintelui”, a declarat Park Ji-young, purtătorul de cuvânt.

În ultimele săptămâni, procurorii l-au interogat pe Han. Tehnocratul experimentat, care a ocupat funcţii înalte sub cinci preşedinţi, a devenit preşedinte interimar după ce Yoon a fost pus sub acuzare.

La scurt timp după aceea, Han însuşi a fost destituit, fiind acuzat că l-a ajutat pe Yoon să declare legea marţială. El a negat acest lucru, dar şi-a asumat o parte din responsabilitatea pentru criza care a urmat, întrucât nu l-a descurajat pe Yoon să facă această mişcare surprinzătoare.

Curtea Constituţională a anulat destituirea lui Han, restabilindu-i puterile de lider înainte ca acesta să demisioneze din funcţie pentru a candida la alegerile din iunie, dar şi-a încheiat candidatura la preşedinţie în urma disensiunilor dintre conservatori.