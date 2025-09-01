Partidul SENS cere Primăriei București să anuleze mitingul anti-migranți al organizației extremiste Noua Dreaptă: Opriți promovarea urii și a ideologiilor fasciste

Partidul SENS, condus de Florina Presadă, a cerut luni Comisiei de Adunări Publice din cadrul Primăriei București să ia măsurile necesare pentru a opri protestul anti-migranți anunțat pentru 2 septembrie, organizat de organizația extremistă Noua Dreaptă și partidul extremist S.O.S., sub titulatura „Protestul împotriva aplicării Planului Kalergi în București”, potrivit unui comunicat.

Primăria Municipiului București a argumentat că la momentul avizării protestului nu a identificat elemente de nelegalitate, însă, în urma informațiilor privind acest protest din ultimele zile, Comisia pentru Adunări Publice poate revoca avizul dat, arată partidul SENS.

Formațiunea politică cataloghează drept ”inadmisibilă” poziția Primăriei București, care își justifică lipsa de intervenție față de evenimentul organizat de Noua Dreaptă printr-o procedură administrativă, în loc să își exercite obligația legală de a preveni manifestările xenofobe și rasiste.

Potrivit textului publicat pe site-ul Noua Dreaptă, organizatorii susțin că se opun aducerii în București a unor „imigranți cu statut incert, provenind din populații non-europene, de rasă exclusiv non-albă” – formulări explicit rasiste și discriminatorii.

Autoritățile locale au obligația de a garanta că libertatea de exprimare și întrunire nu este folosită ca paravan pentru incitarea la ură și discriminare.

SENS arată că legislația în vigoare interzice explicit asemenea manifestări:

• Constituția României;

• O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;

• O.U.G. nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război;

• Art. 369 din Codul Penal privind incitarea la ură sau discriminare;

• Legea 60/1991 privind organizarea adunărilor publice, care la art. 9 interzice adunările prin care se propagă idei totalitare, fasciste, rasiste, șovine sau care instigă la ură, violență ori discriminare.

”Autoritățile au obligația de a sancționa astfel de încălcări ale legii și de a preveni transformarea unor grupuri sociale vulnerabile în ținte ale urii și violenței. România se confruntă deja cu un război hibrid în care forțe politice interne alimentează dezbinarea, iar inacțiunea statului are consecințe grave pentru siguranța cetățenilor”, mai arată SENS.

”România are nevoie de un stat puternic care să apere democrația și drepturile fundamentale ale cetățenilor. A tolera manifestații care promovează fascismul, rasismul și discriminarea înseamnă a accepta erodarea valorilor europene și a siguranței sociale. Cerem tuturor instituțiilor responsabile să acționeze cu fermitate și responsabilitate pentru a proteja societatea de aceste derapaje periculoase”, a mai comunicat partidul.