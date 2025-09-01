Ce trebuie să știe profesioniștii marcom despre campaniile cu influenceri în 2025 (parteneriat)

Într-un peisaj digital dominat de campanii efemere și buzzword-uri, conferința Influencer Marketing Conference propune profesioniștilor din marketing și comunicare o abordare directă a colaborărilor dintre branduri și influenceri: o zi de analiză serioasă a fenomenului, prezentări aplicate, studii de caz cu rezultate măsurabile și discuții relevante cu oameni care modelează industria marcom.

„Ne dorim ca fiecare participant să plece cu idei aplicabile imediat, care fac campaniile mai eficiente și mai convingătoare. E o ocazie să învețe cum să evite greșelile costisitoare și cum să obțină rezultate mai mari cu aceleași bugete”, spune Cristian Manafu, organizatorul evenimentului.

Influencer marketingul nu mai este o zonă experimentală, ci un instrument strategic în mixul de comunicare. De aceea, Influencer Marketing Conference reunește în 2025, pe data de 26 septembrie, la Hotel Marshal Garden din Bucuresti, specialiști de top din agenții, companii și creatori cu recunoaștere pentru a aborda provocările pe care le au acum brandurile și agențiile în colaborările cu creatorii de conținut, printr-un set de bune practici testate, care fac strategiile participanților mai clare și mai eficiente.

Pe scena conferinței vor fi alaturi de noi speakeri renumiti, care vor care vor împărtăși din experiența lor și vor oferi perspective valoroase. Din lista fac parte: Andreea Lupu (Strategy & Innovation Director, Starcom Romania), Andrei Puiu (Senior Influencers Relationship Manager, Bitdefender), Rodica Mihalache (Data Intelligence Lead, Publicis Groupe), Sorin Amzu (Marketing Manager, Flaminjoy), Nicoleta Iancu (Communication Director, GRF+), Octavian Gheorghe (Academy Director & Trainer, GMP Academy), Florin Grozea (Founder, MOCAPP) și Ariana Stănescu (Digital Manager, Golin România).

Printre întrebările la care aceștia vor răspunde se numără:

Cum se măsoară corect impactul campaniilor?

Care este rolul creatorilor în construcția de brand pe termen lung?

Ce bune practici pot fi replicate și ce greșeli trebuie evitate?

Cum se aleg influencerii relevanți pentru brand și nu doar cei „vizibili”?

Cum se construiesc briefuri clare care să aducă rezultate reale?

Cum se integrează influencer marketingul într-o strategie de comunicare 360°?

Conferința este și un prilej de networking strategic. Reprezentanți ai unor branduri importante, agenții de comunicare și creatori relevanți vor fi prezenți pentru a împărtăși experiențe personale și a lega noi colaborări.

Influencer Marketing Conference oferă un pachet de conținut premium, curat, fără artificii, cu prezentări bine documentate și exemple autentice. Totul într-un cadru profesionist și prietenos, care facilitează dialogul și încurajează schimbul de know-how.

„Un bilet la eveniment costă mult mai puțin decât greșelile unei campanii fără repere clare, informații actualizate și tactici validate. De multe ori, brandurile lasă campaniile în întregime pe mâna agențiilor, iar agențiile se limitează la un cerc restrâns de influenceri cunoscuți, dar nu mereu relevanți. În realitate, sunt multe detalii aparent mici, dar și decizii majore care pot influența succesul unei campanii. Asta vor afla oamenii din industrie la Influencer Marketing Conference”, mai spune Cristian Manafu.

Influencer Marketing Conference 2025 este un eveniment organizat de Evensys, în parteneriat cu Lidl România, Starcom, Bitdefender, Banca Transilvania, AQUA Carpatica, Heineken și Flaminjoy.