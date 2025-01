Jannik Sinner, în finala Australian Open – Duel pentru trofeu între primii doi favoriți de la Melbourne

Jannik Sinner s-a calificat în finala Australian Open pentru al doilea an consecutiv (este campion en-titre la Melbourne), liderul ATP trecând de Ben Shelton (favorit 21), scor 7-6(2), 6-2, 6-2.

Italianul a avut unele probleme doar în primul set, unul în care a fost nevoit să salveze două mingi de set la scorul de 6-5 în favoarea americanului. Liderul ATP a avut câștig de cauză în tiebreak, scor 7-2.

De la acest moment, Sinner a trecut la conducerea partidei, iar următoarele două seturi i-au revenit identic, scor 6-2. Semifinala a durat două ore și 37 de minute.

În marea finală de duminică, de la ora 10:30, de pe Rod Laver Arena, Sinner va da peste Alexander Zverev, al doilea favorit de la Melbourne.

