Jannik Sinner a împlinit sâmbătă 24 de ani şi a primit un cadou-surpriză de la adversarul său din semifinalele de la Cincinnati: un cartonaş Pokemon

Jannik Sinner, liderul ATP, a împlinit sâmbătă 24 de ani şi a primit un cadou-surpriză de la francezul Terence Atmane: un cartonaş Pokemon. Sinner l-a învins pe Atmane în semifinale de la Mastersul de la Cincinnati, transmite News.ro.

Pe lângă confirmarea locului său în finala Masters 1000 de la Cincinnati împotriva lui Terence Atmane (7-6 [4], 6-2), numărul 1 mondial a plecat cu un suvenir neobişnuit de la adversarul său.

Chiar înainte de a intra pe teren, francezul i-a dat un cartonaş Pokémon pentru ziua sa de naştere. După meci, italianul a dezvăluit identitatea Pokémon-ului de pe cartonaş, un Pikachu.

Jannik Sinner i-a mulţumit călduros lui Terence Atmane, care este un mare colecţionar de cartonaşe Pokémon, iar cei doi tineri s-au îmbrăţişat.