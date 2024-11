Jamie Oliver retrage o carte pentru copii din librării, după ce a fost criticat pentru „stereotipizarea” australienilor indigeni: „Sunt devastat că am provocat ofensă şi îmi cer scuze din toată inima”

Jamie Oliver şi-a retras cartea pentru copii de la vânzare, după ce comunităţile primelor naţiuni au condamnat romanul fantastic ca fiind ofensator şi dăunător, scrie The Guardian, transmite News.ro.

Penguin Random House UK a notificat duminică The Guardian că „Billy and the Epic Escape” va fi retras de la vânzare în toate ţările în care deţine drepturile, inclusiv în Regatul Unit şi Australia.

Oliver, care se află în prezent în Australia pentru a-şi promova cea mai recentă carte de bucate, şi-a prezentat scuze.

„Sunt devastat că am provocat ofensă şi îmi cer scuze din toată inima”, a transmis celebrul bucătar britanic.

„Nu a fost niciodată intenţia mea să interpretez greşit această problemă profund dureroasă. Împreună cu editorii mei am decis să retragem cartea de la vânzare”.

Editorul lui Oliver a declarat că îşi asumă întreaga responsabilitate pentru greşeală.

„Misiunea noastră la Penguin Random House UK este de a face cărţi pentru toată lumea şi cu acest angajament vine un profund sentiment de responsabilitate”, se arată în declaraţia editorului. „Este clar că standardele noastre de publicare nu au fost respectate cu această ocazie, iar noi trebuie să învăţăm din asta şi să luăm măsuri decisive. Având în vedere acest lucru, am convenit cu autorul nostru, Jamie Oliver, că vom retrage cartea de la vânzare”.

National Aboriginal and Torres Strait Islander Education Commission (Natsiec) a făcut apelul de retragere a cărţii. Sprijinul a venit din partea unor figuri literare indigene proeminente, inclusiv autoarea şi editoarea dr. Anita Heiss din comunitatea Wiradjuri, şi autoarea de cărţi pentru copii Cheryl Leavy.

Natsiec a condamnat cartea publicată în Marea Britanie ca fiind „dăunătoare” şi „lipsită de respect” şi l-a acuzat pe Oliver că contribuie la „ştergerea, trivializarea şi stereotipizarea popoarelor şi experienţelor primelor naţiuni”.

„Billy and the Epic Escape” este plasată în Anglia, dar face o scurtă escală în Alice Springs, unde personajul negativ al romanului răpeşte o tânără aborigenă care trăieşte în plasament într-o comunitate indigenă.

Cartea a fost condamnată în Australia pentru perpetuarea unor stereotipuri dăunătoare şi „banalizarea unor istorii complexe şi dureroase”.