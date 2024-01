Italia îl convoacă pe ambasadorul Ungariei din cauza tratamentului aplicat unei italience reţinute la Budapesta

Italia l-a convocat pe ambasadorul Ungariei, în semn de protest faţă de tratamentul la care a fost supusă o italiancă, Ilaria Salis, în vârstă de 39 de ani reţinută la Budapesta şi acuzată de atacarea unei grupări neonaziste, potrivit unei surse diplomatice, relatează AFP, preluată de News.ro.

Ilaria Salis a fost arestată la Budapesta în februarie şi a fost inculpată de trei capete de acuzare de tenativă de agresiune şi de faptul că face parte dintr-o organizaţie de extremă stânga.

Ea a compărut luni în justiţie, alături de presupuşi complici.

Procuratura ungară a cerut să fie condamnată la 11 ani de închisoare, a anunţat tribunalul, fără să o identifice nominal.

Ilaria Salis a pledat nevinovată, iar familia sa s-a plâns de tratamentul la care a fost supusă în închisoare. Ea a fost adusă în lanţuri în instanţă, acuză între altele familia.

Roberto, il padre di Ilaria Salis: «Gli addetti dell’ambasciata italiana hanno assistito a 5 udienze di mia figlia e lei aveva sempre le catene come oggi. Ma per 5 volte non hanno sollevato un dito. Lo hanno fatto solo oggi, dopo che ho portato la troupe televisiva». pic.twitter.com/nBHaZmXwpi

— Marco Fattorini (@MarcoFattorini) January 29, 2024

”Cerem Guvernului ungar să ancheteze şi să intervină pentru a garanta că drepturile prevăzute de legislaţia Uniunii Europene ale cetăţenei italiene Ilaria Salis, deţinută şi în aşteptarea judecăţii, sunt respectate”, a cerut pe X ministrul italian de Externe Antonio Tajani.

A Budapest il processo a Ilaria Salis, accusata di aver aggredito due estremisti di destra. Nelle immagini del Tg3 la 39enne italiana è arrivata in aula con mani e piedi legati dalle catene. Il padre: „Chiediamo intervento del Governo” pic.twitter.com/19wC0JKjc2

— Tg3 (@Tg3web) January 29, 2024

Premierul italian Giorgia Meloni, şefa Patidului Fratelli d’Italia (FdI, postfascist), a întreţinut în trecut relaţii călduroase cu omologul său naţionalist ungar Viktor Orban.

Însă Giorgia Meloni susţine în mod ferm Ucraina, care se apără împotriva invaziei Rusiei, în timp ce Viktor Orban păstrat legături strânse cu Kremlinul şi s-a opus prin veto, în decembrie, unui program UE de ajutare a Ucrainei pe o periodă de patru ani, în valoare de 50 de miliarde de euro.

Următoarea audiere a lui Ilaria Salis este prevăzută la 24 mai.