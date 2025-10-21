Interes uriaș pentru meciul decisiv cu Bosnia: Fanii români au epuizat biletele în 90 de minute

Federația Română de Fotbal anunță că cele 550 de bilete puse la dispoziția suporterilor români pentru meciul decisiv cu Bosnia, din preliminariile CM de fotbal din 2026, au fost vândute în 90 de minute.

Interesul în jurul partidei cu Bosnia și Herțegovina este unul imens și este de așteptat ca fanii români să fie în număr mai mare la meci decât cele 550 de bilete rezervate în sectorul oaspeților.

Meciul dintre Bosnia și România se va juca în data de 15 noiembrie, de la ora 21:45 (ora României), la Zenica.

Grupa H, clasament

1 Austria 15 puncte / 6 meciuri

2 Bosnia și Herțegovina 13 / 6 meciuri

3 România 10 / 6 meciuri

4 Cipru 8 / 7 meciuri

5 San Marino 0 / 7 meciuri.

Calculele calificării

Din punct de vedere matematic, România mai poate spera chiar și la primul loc, însă varianta este una extrem de greu de realizat.

Tricolorii trebuie să învingă în ambele meciuri rămase (cu Bosnia și San Marino), iar austriecii să piardă atât cu Bosnia, cât și cu Cipru. În această variantă, diferența dintre România și Bosnia s-ar face la golaveraj.

Să revenim însă la lucrurile palpabile: România trebuie să câștige cu Bosnia și San Marino, iar Bosnia să nu treacă de Austria în ultima etapă pentru a încheia pe locul al doilea și pentru a ajunge la baraj.

Au rămas de disputat

19:00 – Cipru – Austria

21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie

21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina

21:45 – ROMÂNIA – San Marino.

De știut

Se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.

Miza locului 2 în grupă pentru România

Tricolorii pot ajunge la barajul CM 2026 și prin traseul Ligii Națiunilor, în urma performanțelor de anul trecut, dar asta înseamnă că sigur nu ar fi cap de serie și ar juca semifinala barajului, într-o singură manșă, în deplasare.