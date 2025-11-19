Întâlnirea dintre SUA și Hamas la Ankara a fost anulată la presiunile Israelului (surse)

Întâlnirea programată între trimisul special al SUA în Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, și liderul Hamas, Khalil al-Hayya, miercuri, la Ankara, Turcia, a fost anulată din cauza presiunilor din partea Israelului, au declarat surse palestiniene pentru postul de televiziune libanez Al Mayadeen, afiliat Hezbollah, scrie Jerusalem Post.

Inițial, întâlnirea fusese anunțată de canalul saudit A-Sharq, care cita un oficial Hamas.

Oficialul a declarat pentru publicația saudită că Hamas va asculta planurile administrației americane de a pune în aplicare acordul președintelui american Donald Trump privind Gaza.

În acest moment nu există nicio confirmare externă a acestei informații.

Aceasta ar fi fost a doua întâlnire între cei doi, după cea din 9 octombrie din Egipt, cu doar câteva ore înainte de anunțarea acordului de încetare a focului în Gaza.