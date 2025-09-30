Nicușor Dan: Salut eforturile semnificative depuse de președintele Trump pentru realizarea păcii în Gaza. Planul prezentat oferă o oportunitate reală de a pune capăt războiului

Președintele Nicușor Dan salută „eforturile semnificative depuse de președintele Trump pentru realizarea păcii în Gaza”, apreciind că planul prezentat oferă o oportunitate reală de a pune capăt războiului.

„Salut eforturile semnificative depuse de președintele Trump pentru realizarea păcii în Gaza, astfel cum se reflectă în planul de pace prezentat ieri.

Acest plan oferă o oportunitate reală de a pune capăt războiului din Gaza, asigurând eliberarea imediată a tuturor ostaticilor și furnizarea de ajutor umanitar vital pentru populația din Gaza.

România rămâne angajată în sprijinirea păcii și stabilității durabile în Orientul Mijlociu.

Vom continua să colaborăm strâns cu toți partenerii din UE, SUA și internaționali în vederea unui angajament constructiv și a unui viitor de securitate și pace pentru toate popoarele din regiune”, a transmis, marți, președintele Nicușor Dan într-o postare pe X.

I welcome President Trump’s @realDonaldTrump significant effort towards achieving peace in Gaza, as reflected in the peace plan presented yesterday.

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 30, 2025

Context: Preşedintele american Donald Trump şi-a anunţat luni planul în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din Fâşia Gaza, care urmează să fie acceptat de cele două părţi, inclusiv de Autoritatea Palestiniană şi care prevede şi ca el să prezideze un comitet care supraveghează tranziţia în teritoriul palestinian.

Toţi ostaticii vor fi eliberaţi şi războiul se va încheia imediat, ca parte a planului de pace, a subliniat într-o conferinţă de presă preşedintele american. „Hamas va fi dezarmată, iar Gaza va fi demilitarizată. Israelul va păstra un perimetru de securitate, astfel că Gaza va avea o administraţie civilă paşnică”, a declarat Trump.

„Ameninţarea Hamas va fi distrusă”, a adăugat liderul de la Casa Albă, referindu-se la faptul că grupul nu va mai avea niciun rol în Gaza, dacă planul va fi acceptat. El a adăugat că ţările arabe şi musulmane „vor negocia cu Hamas”.

Numeroase ţări din întreaga lume, inclusiv ţări arabe şi musulmane, au salutat planul de pace dezvăluit de preşedintele american.