Inovații digitale pentru un viitor durabil și sigur – tema celei de-a douăsprezecea ediții a conferinței Cluj Innovation Days (Parteneriat)

Cluj Innovation Days (CID), conferința anuală organizată de Cluj IT Cluster, cea mai mare și reprezentativă asociație de profil din România, ajunge la ediția cu numărul 12 și este organizată sub motto-ul ”Digital Innovations for a Sustainable and Secure Future”(Inovații digitale pentru un viitor durabil și sigur).

La fel ca la edițiile anterioare, conferința aduce în fața publicului o serie întreag de vorbitori de înaltă ținută, lucrările urmând a se desfășura pe parcursul a două zile, respectiv 21 și 22 martie a.c., în două locații distincte din Cluj-Napoca.

Astfel, în 21 martie, începând de la ora 9.00, în locația oferită de Hotelul Radisson Blu din Cluj-Napoca, vor fi prezenți invitați precum: Ariana Năstăseanu – Programme Coordination Manager, CINEA – Comisia Europeană, Ramona Moldovan – Secretar General Adjunct la Ministerul Energiei, Ovidiu Cîmpean – Secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene sau Manuela Freté, Consilier senior, Smart Cities and Communities, Smart Innovation Norway. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, va fi de asemenea prezent, ca de fiecare dată.

”Continuăm seria evenimentelor dedicate unor subiecte de actualitate în sectorul afacerilor, dar și în cel public din România și Europa. Sustenabilitatea și securitatea sunt subiecte de neevitat pe agenda organizațiilor, iar persoanele de decizie trebuie să găsească soluții corespunzătoare, uneori foarte repede, pentru a se adapta și dezvolta în continuare. Ca de obicei, Cluj Innovation Days vine în ajutorul acestora și aducem pe scena conferinței experți și subiecte care ne ajută să navigăm printre toate aceste provocări. Avem două zile pline, cu invitați de marcă și un program complex, dar și inițiative pe care le vom lansa în atenția publică cu această ocazie”, spune Andrei Kelemen, CEO-ul Cluj IT Cluster.

Lucrările primei zile sunt împărțite în mai multe paneluri. În deschidere, o sesiune plenară în care se va discuta despre modul cum abordările inovatoare și tehnologiile de ultimă oră pot consolida durabilitatea și pot atenua provocările de mediu, facilitând crearea unor ecosisteme rezistente.

Urmează apoi trei paneluri unde cei prezenți vor putea să afle noutățile domeniului. Primul panel se numește ”From Lost to Learned – Navigating Your Path in Sustainability and Digital Transformation” (De la pierdut la învățat – Găsiți-vă calea în sustenabilitate și transformare digitală) – unde se va discuta despre modul în care companiile pot integra sustenabilitatea în strategiile și operațiunile lor, cu accent pe câteva perspective educaționale. Va fi explorat rolul învățării în luarea unor decizii de afaceri responsabile, care sunt sănătoase din punct de vedere ecologic și viabile din punct de vedere economic.

În panelul ”Paving the path to a greener future through IoT sensor data solutions” (Deschizând calea către un viitor mai ecologic prin soluții de date ale senzorilor IoT), se va aborda subiectul sustenabilității din perspectiva IoT, tehnologii încorporate în tot ceea ce facem, de la deservirea clienților, partenerilor și comunităților până la operarea ca o afacere responsabilă. În această sesiune, speaker-ii de la Accenture Industry X România, vor prezenta modul cum au transformat sistemul de raportare a sustenabilității, folosind datele senzorilor IoT. Vor aduce exemple reale, despre modul în care companiile își colectează datele, obțin noi perspective și reușesc să ia măsuri timpurii cu privire la riscurile de neconformitate.

În cel de-al treilea panel al zilei, intitulat ”AI driven sustainability and resilience – a perspective on Romania’s future” (Sustenabilitate și reziliență bazate pe inteligență artificială – o perspectivă asupra viitorului României), discuțiile se vor concentra asupra modului în care Inteligența Artificială poate modela viitorul României în ceea ce privește energia, politicile de mediu și utilizarea etică a tehnologiei.

Tehnice din Cluj Napoca, pe strada Barițiu și debutează cu un moment foarte important: o masă rotundă unde factori de decizie din țara noastră vor dezbate oportunitatea constituirii unui HUB regional de securitate cibernetică la Cluj-Napoca, o inițiativă a Cluj IT Cluster, sub egida DIH4Society.

Participarea la masa rotundă se face exclusiv pe bază de invitație, iar la discuții vor fi prezenți reprezentanți ai instituțiilor, asociațiilor, entităților academice și companiilor din domeniu. Sesiunea va fi condusă de Stelian Brad, Președintele Cluj IT Cluster, iar moderarea va fi asigurată de Andrei Nistor, co-fondator al platformei DIGITALIO.

Ziua va continua cu două paneluri care vor aborda din două perspective diferite tema securității cibernetice. Astfel, în panelul ”CyberScape: Safeguarding digital transformation in the age of cyber threats” (CyberScape: Protejarea transformării digitale în era amenințărilor cibernetice), vom afla informații despre modul în care organizațiile, care oferă servicii publicului larg, se pregătesc pentru a preveni și a atenua amenințările la securitatea cibernetică.

Ziua va continua cu două paneluri care vor aborda din două perspective diferite tema securității cibernetice. Astfel, în panelul ”CyberScape: Safeguarding digital transformation in the age of cyber threats” (CyberScape: Protejarea transformării digitale în era amenințărilor cibernetice), vom afla informații despre modul în care organizațiile, care oferă servicii publicului larg, se pregătesc pentru a preveni și a atenua amenințările la securitatea cibernetică.

În cel de-al doilea panel ”Futureproof: Navigating emerging threats and vulnerabilities through innovative technologies” (Rezistent pentru viitor: navigând prin amenințări și vulnerabilități emergente prin tehnologii inovatoare) participanții vor afla despre tehnologii și strategii de ultimă oră care abordează amenințările și vulnerabilitățile emergente.

Un workshop al eDIH4Society va încheia ziua, participanții având șansa de a afla despre gama cuprinzătoare de servicii gratuite și oportunități adaptate pentru a răspunde nevoilor unice ale IMM-urilor pentru transformarea digitală. Veți putea descoperi cum inițiativa eDIH4Society stimulează inovația, încurajează colaborarea și îmbunătățește capacitățile digitale ale organizațiilor de a prospera în era digitală.

Pentru participare la conferința Cluj Innovation Days 2024 vă mai puteți înscrie, accesând site-ul: https://clujinnovationdays.com. Tot acolo veți găsi programul detaliat al evenimentului.