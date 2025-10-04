Inițiative de voluntariat și sustenabilitate, dialog cu tinerii și spațiu interactiv pentru artiști/ Cum a fost la Street Delivery și de ce contează astfel de evenimente

De la standuri ale organizațiilor cu impact social, mesaje de implicare civică, până la ateliere de artă interactivă pentru copii, demonstrații live de modelaje în lut și pictură pe ziduri, confecționarea propriei sacoșe din pânză, cum să faci hârtie reciclată și cum te poți implica în protecția animalelor, toate au fost prezente la finalul lunii septembrie în centrul capitalei la evenimentul cunoscut deja drept „Street Delivery”.

Weekendul trecut centrul Bucureștiului a devenit un spațiu viu, unde tinerii, artiștii și comunitățile locale au luat înapoi străzile. „Street Delivery este un laborator de oraș care arată cum poate fi un spațiu public gândit pentru oameni, nu pentru trafic”, așa cum prezintă organizatorii.

Exemple de proiecte sociale și cu focus pe sustenabilitate

Mihail Tănase, reprezentant Harta Reciclării/ Viitor Plus, a prezentat inițiativele organizației. Prin programul „Atelierul de pânză” sunt transformate resturile textile de la firme în produse unicat: borsete, sacoșe și jucării. „Din resturile textile, pe care altfel le-am fi aruncat, creăm produse cu valoare socială și estetică. Este o parte economică ciudată, dar sustenabilă”, explică Tănase.

Impactul nu este doar ecologic: atelierul implică persoane cu dizabilități, oferindu-le oportunitatea de a lucra într-un mediu profesional. Programul Recicleta permite colectarea separată a materialelor reciclabile și transformarea lor într-un model urban sustenabil. „Este un model pentru oraș, să nu facem poluare. Programele noastre folosesc panouri fotovoltaice și alte soluții pentru a reduce consumul de energie”, mai spune Tănase.

Pentru tineri, implicarea în astfel de proiecte dezvoltă abilități și înțelegerea impactului social și de mediu. „Oricare dintre proiectele noastre poate inspira pe cineva să înceapă ceva similar, să protejeze mediul și să contribuie la comunitate”, conchide el.

Septimiu Badiu, reprezentant „Adoptă un Copac”, a prezentat implicarea tinerilor în acțiuni concrete de mediu. Programul organizează plantări primăvara și toamna, iar voluntarii pot ocupa diferite roluri: lideri de echipă, etichetare, servirea mesei sau organizarea logistică. „Tinerii învață să lucreze în echipă și să se implice activ pentru comunitate. Este o experiență care îi responsabilizează și le arată că fiecare acțiune contează pentru orașul lor”, afirmă Badiu.

La Street Delivery 2025, Badiu a prezentat și un atelier de reciclare a hârtiei, unde participanții au descoperit pas cu pas cum se transformă hârtia folosită în hârtie reciclată. Tinerii au învățat despre colectare, mărunțire, amestecare cu apă și presare, rezultând foi noi de hârtie gata de folosit. „Astfel, voluntarii înțeleg legătura directă între consum, deșeuri și soluții creative pentru mediu”, spune Badiu.

Prin aceste experiențe, tinerii nu doar că învață, ci devin motivați să creeze schimbări concrete în comunitățile lor.

ENTR a mai discutat cu Cristian Neagoe, cofondator Street Delivery, pe care l-am întrebat ce îl face diferit de alte evenimente urbane.

„Este o platformă în care oamenii se întâlnesc și își descoperă prieteni vechi, dansează pe stradă, redescoperă ce înseamnă, în fapt, adevăratul spațiu public și strada așa cum ar putea ea să fie într-un oraș sufocat de mașini. Și nu doar de mașini, ci de tot felul de inițiative care incomodifică spațiul public: ne îndepărtează de parcuri, ne transformă străzile în parcări, ne îndepărtează de bucuria de a ne întâlni față-în-față, nu bară-la-bară. Din păcate, suntem tot mai mult în propriile noastre cubicule, în care ne claxonăm unii pe alții în loc să ne vedem și să discutăm așa cum se poate face, în mijlocul străzii.”

Street Delivery închide temporar străzile pentru mașini și le redeschide oamenilor, creând un spațiu unde tinerii și comunitățile pot interacționa direct. „Sper că tot mai multe străzi să fie pietonizate și oamenii să se poată plimba fără să facă slalom printre mașini. Bucureștiul este în top 5 la nivel mondial ca timp pierdut în trafic, iar evenimentul acesta este un răspuns la problema traficului și izolării urbane”, explică Neagoe.

Mesajul principal pentru tineri este unul clar și inspirațional: nu lăsați lumea virtuală să înlocuiască viața reală. „Este foarte important să continuați să vă întâlniți, să faceți lucruri împreună, să vă jucați și să construiți față în față. Noi îi vedem în fiecare an pe stradă și implicarea lor este esențială pentru modelarea orașului”, adaugă Neagoe.

Tinerii: motorul schimbării urbane și sociale

Street Delivery 2025 arată că tinerii nu sunt doar spectatori ai orașului, ci actori activi. Prin implicarea în plantări, ateliere de reciclare și proiecte de sustenabilitate, aceștia învață să comunice, să colaboreze și să transforme mediul urban. Festivalul devine astfel o platformă de experimentare, educație și co-creare.

Într-o eră dominată de digital, Street Delivery 2025 readuce în prim-plan joaca, interacțiunea față-în-față și implicarea civică, demonstrând că tinerii au puterea de a modela viitorul orașului și de a transforma comunitatea într-un spațiu mai verde, mai prietenos și mai conectat.