VIDEO Robbie Williams mărturisește că suferă de sindromul Tourette / Artistul spune că suferă și de depresie și agorafobie, teama patologică de spații largi și locuri deschise
Artistul Robbie Williams a mărturisit într-un episod al podcastului „I’m ADHD! No You’re Not”, moderat de Paul Whitehouse şi Dr. Mine Conkbayir, că suferă de sindromul Tourette, care se manifestă în interiorul său. Mai clar: are „gânduri intruzive”, transmite News.ro.
El explică: „Mi-e clar că am acest sindrom. Mergeam pe stradă zilele trecute şi am înţeles că aceste gânduri intruzive sunt inerente acestui sindrom”. Adesea, acest sindrom se manifestă mai mult în exterior prin mişcări şi gesturi involuntare, amplificate de stres, excitare sau oboseală.
El consideră, de asemenea, că se află pe spectrul tulburării autiste, chiar dacă acest lucru nu a fost diagnosticat de un medic.
A post shared by Dr Mine Conkbayir MBE (@drmineconkbayir)
Cântăreţul în vârstă de 51 de ani mărturiseşte, de asemenea, în acest podcast că suferă de depresie, izolare, agorafobie şi o formă de disconfort legată de celebritate, adică un „cocktail serios”, spune el. „Când sunt în pat, mă simt în zona mea de confort. În orice alt loc, mă simt inconfortabil”, mărturiseşte el.
Aceste tulburări au fost „oribile” în „anii 20”, dar s-au ameliorat cu trecerea anilor, chiar dacă el se simte „încă prost în pielea lui”. „Am încercat să le remediez cu medicamente şi încă încerc să aflu cauza şi motivul”, a precizat el. Partenera sa, Ayda Field, este în prezent cel mai bun remediu pentru el.
Interpretul piesei „Angels” a afirmat, de asemenea, că suferă de „stres post-traumatic” la gândul de a urca pe scenă.
Diagnosticat cu tulburare de deficit de atenţie în urmă cu aproximativ 20 de ani, Robbie Williams, care s-a lansat în anii 1990 cu trupa Take That, s-a luptat cu mai multe dependenţe încă din tinereţe, petrecând mai multe perioade în centre de dezintoxicare.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
VIDEO UPDATE Rusia a bombardat un tren de pasageri în Sumî, apoi a atacat din nou, în timp ce pasagerii erau evacuați / Zeci de persoane au fost rănite / Zelenski: ”Aceasta este teroarea pe care lumea nu trebuie să o ignore / Vorbele nu mai sunt de ajuns”
VIDEO Ploaie torenţială în Constanţa / A fost emis mesaj RO-Alert / Mai multe maşini blocate pe carosabil, locuințe fără curent electric
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.