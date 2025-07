Incident în Turul Franței: Un spectator de pe traseul etapei a 14-a a fost lovit de mașina echipei INEOS-Grenadiers

Un spectator de la Turul Franței a fost lovit și doborât la pământ de o mașină a echipei INEOS-Grenadiers în timpul etapei a 14-a a cursei, sâmbătă, potrivit imaginilor difuzate la televizor.

Incidentul a avut loc pe ascensiunea Col de Peyresourde, în Munții Pirinei centrali, la aproximativ 200 de metri de vârful cățărării, relatează Reuters. Mașina echipei circula pe mijlocul drumului în momentul în care a lovit spectatorul.

Starea persoanei rănite nu este cunoscută deocamdată.

Echipa Ineos Grenadiers a publicat un mesaj în care își cere scuze pentru incidentul din etapa a 14-a, potrivit The Independent. „Gândurile noastre și scuzele sincere se îndreaptă către fanul care a fost lovit accidental și regretabil de una dintre mașinile noastre de cursă în timp ce susținea rutierii în etapa de astăzi.

Ca toate echipele, acordăm o atenție deosebită menținerii unui mediu sigur în cursă pentru toată lumea – inclusiv pentru fanii pasionați care fac ca sportul nostru să fie atât de special.”

Prezența fanilor de-a lungul traseului este parte integrantă din atmosfera unică a Turului – dar acest lucru înseamnă că accidentele nu sunt rare. În urmă cu doi ani, mai mulți cicliști au căzut după ce un fan a încercat aparent să-și facă un selfie în timpul etapei a 15-a.

De asemenea, în 2021, un alt spectator a provocat un carambol de proporții când a intrat în fața plutonului cu un carton pe care era scris un mesaj, accidentând zeci de rutieri, notează CNN.

În acest an organizatorii Turului Franței au cerut spectatorilor prezenți la etape să nu se mai apropie prea mult de cicliști pentru siguranța ambelor tabere.

