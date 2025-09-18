Începe Undercloud 18, festival de teatru independent / Spectacole în 18 spaţii din zona istorică a Căii Griviţei

Undercloud revine cu cea de-a 18-a ediţie, între 18 septembrie şi 5 octombrie, în 18 locaţii situate în zona istorică a Căii Griviţei. Festivalul propune o serie impresionantă de evenimente şi spectacole răspândite prin acest cartier istoric, într-un efort susţinut de revitalizare urbană prin cultură, transmite News.ro.

„Undercloud18 este rezultatul unui drum parcurs cu curaj, cu atitudine şi cu asumare, început într-o perioadă în care nimeni nu avea încredere în acest fenomen şi foarte puţini validau susţinerea şi promovarea lui. Spectacolele din programul Undercloud se joacă de la început de către artişti liberi pentru spectatori lipsiţi de prejudecăţi şi deschişi la ieşirea din zona de confort. Undercloud este despre comunitate, încredere, autenticitate, iar ediţia de anul acesta adaugă continuitate, revitalizarea unui cartier emblematic – zona istorică a Căii Griviţei, naşterea unor experienţe culturale inedite. Undercloud este mai mult decât un festival cool de teatru independent. Undercloud este un spirit, o mişcare. Vă aşteptăm să fim Undercloud!”, spune Chris Simion-Mercurian, iniţiatoarea şi directoarea festivalului.

Spectacolul care va deschide festivalul, în data de 18 septembrie, de la ora 20:30, în spaţiul neconvenţional, dar foarte primitor de la Primitiv Plants (Calea Griviţei 73-75), este Oameni şi fiare, o dramatizare a romanului Viziunea vizuinii de Marin Sorescu. Spectacolul este realizat de Simona Măicănescu (actriţă cu o carieră internaţională excepţională, cunoscută pentru colaborările cu Lucian Pintilie, Vincenzo Natali şi Marc Caro, apărând pe marele ecran alături de actriţe precum Catherine Deneuve şi Monica Bellucci) şi Mircea Florian (un adevărat pionier al muzicii electronice româneşti, implicat în numeroase proiecte interdisciplinare de avangardă şi un artist multimedia cunoscut pe plan internaţional). Oameni şi fiare a avut succes şi în Statele Unite ale Americii, surprinzând într-o manieră teatrală, intensă şi plină de umor satira fină şi universal valabilă a lui Marin Sorescu.

Sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 19:00, tot la Primitiv Plants, scriitoarea şi jurnalista Diana Popescu va susţine un eveniment inedit, bazat pe volumul „Viaţa are abonament pe toate liniile”, o carte iscată în urma bunului obicei al autoarei de a ciuli urechile în mijloacele de transport în comun cu care străbate zi de zi Bucureştiul, culegând povestiri şi întâmplări pe cât de nostime pe atât de reprezentative pentru oraş, aşa cum este el: întâi şi-ntâi o comunitate. Buletin de Bucureşti este un eveniment gândit ca o lectură performativă şi interactivă, în care spectatorii au şansa să devină actori, alături de autoarea Diana Popescu, sub îndrumarea unui regizor profesionist. Astfel, publicul va avea oportunitatea unică de a deveni protagonist în poveştile cu care rezonează şi de a privi poveştile din Bucureşti dintr-o perspectivă amuzantă, într-o atmosferă relaxantă. Evenimentul are loc de ziua Bucureştiului. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

La graniţa dintre teatru, dans, comedie fizică, performance art şi prelegere academică, spectacolul în limba engleză „Herviss Family” este un spectacol proiectat să sfideze orice etichetă restrictivă şi orice sertar critic în care ar putea fi îndesat. Publicul interesat de artă subversivă şi transgresivă va avea aşadar parte de un adevărat regal, în data de 21 septembrie, de la ora 19:00, la Teatrul Dramaturgilor Români, în Sala Iosif Naghiu.

Miercuri, 24 septembrie, de la ora 20:45, în curtea UNARTE, iubitorii teatrului contemporan au ocazia să vadă un spectacol după un text câştigător al Premiului Obie, unul dintre cele mai prestigioase premii pentru dramaturgie din America. Este vorba despre „Red Speedo”, un spectacol în regia lui Mihai Băltescu după un text de Lucas Hnath, care abordează o temă pe cât de importantă, pe atât de rar discutată: care este costul moralităţii în sistemul socio-economic în care trăim? Cum se face că am dezvoltat o societate în care comportamentul etic este mai degrabă un privilegiu decât o normă? Spectacolul este de neratat pentru cei care văd în teatru un forum al ideilor nuanţate şi mai revoluţionare decât par.

Pentru iubitorii mişcării poetice, a teatrului fundamentat pe o relaţie de intimitate asumată între performeri şi public, spectacolul „Smaranda”, conceput şi jucat de Cristina Tudor promite a fi o cale de acces înspre recunoaşterea şi validarea propriei sensibilităţi artistice. Smaranda face parte dintr-o explorare îndelungată a propriilor experienţe de familie, fiind al treilea dintr-o serie de spectacole interdisciplinare realizate de autoare în ultimii zece ani. Încurajarea cunoaşterii de sine este unul dintre obiectivele declarate ale acestui spectacol, urmărit atât prin contactul cu propria memorie, cât şi prin interactivitatea încurajată şi autentică între performer şi public. Unica reprezentaţie din cadrul Undercloud va avea loc joi, 25 septembrie, de la ora 19:00, la Griviţa Creative Corner.

Şi pentru că unul dintre cele mai remarcabile elemente ale spiritului Undercloud este tocmai această interactivitate surprinsă şi în spectacolul de mai sus, recomandăm şi spectacolul Concert pentru vocea mea şi chitara ta, care va avea loc vineri, 26 septembrie, de la ora 20:30, în curtea UNARTE. Acesta este un concept inedit de concert de cover-uri fără structură fixă, în care Doina Antohi şi Vlad Gălăţianu se lasă conduşi şi inspiraţi de feedback din partea publicului, într-un joc amuzant şi spontan de schimburi de idei, sugestii şi povestiri, ducând la apariţia unor piese improvizate. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Programul festivalului ascunde corespondenţe inedite, care se configurează în linii curatoriale subtile. Una dintre acestea este descoperirea relevanţei actuale ale unor personalităţi istorice, prin intermediul artelor performative. Un prim exemplu pentru acest fir roşu este performance-ul „Peggy: dependentă de artă”, conceput şi interpretat de Irina Movilă. Spectacolul este bazat pe viaţa şi excentricităţile lui Peggy Guggenheim, o celebră colecţionară de artă şi susţinătoare înfocată a unor artişti ca Jackson Pollock, Max Ernst, Marcel Duchamp şi Constantin Brâncuşi, având o contribuţie uriaşă la recunoaşterea lor ca repere universale ale artei moderne. Reprezentaţia va avea loc duminică, 28 septembrie, de la ora 20:00, tot în curtea UNARTE.

Înscris în aceeaşi direcţie curatorială este şi spectacolul-lectură „Scrisori către Doti”, bazat pe corespondenţa dintre Radu Stanca şi soţia sa Dorina (Doti) Stanca. Pentru regizoarea Amalia Iorgoiu, descoperirea acestei corespondenţe a reprezentat o adevărată revelaţie, un reper universal pentru expresia directă şi autentică a dragostei în cea mai profundă formă. Spectacolul este jucat de Alexandrina Halic şi Ionuţ Grama şi are universul sonor realizat de Luiza Zan. Reprezentaţia va avea loc în 30 septembrie, de la ora 18:00, la Primitiv Plants.

Spectacolul „Baby Fever”, în regia Mihaelei Sîrbu, abordează filosofia anti-natalistă într-o „comedie serioasă”, cu un umor nu doar binevenit, ci de-a dreptul necesar, investigând punctele de contact între feminism şi mentalităţile tradiţionale, între auto-determinare şi sfaturile mai mult sau mai puţin solicitate de la cei dragi, între dificultatea de a lua o decizie şi dificultatea de a trăi cu consecinţele aferente. Reprezentaţia va avea loc pe 1 octombrie, de la ora 19:00, în Sala Iosif Naghiu a Teatrului Dramaturgilor Români.

Nu în ultimul rând, e de văzut spectacolul „Cavalerul Inexistent”, o producţie a Teatrului de Artă Bucureşti, pe un text de Sora Teodora, după romanul omonim al lui Italo Calvino. Aşa cum proza lui Calvino înghionteşte cititorul înspre o re-examinare a propriei realităţi, spectacolul este o cavalcadă stilistică şi conceptuală aparte, un amestec curajos şi minuţios de estetici oglindite unele în altele şi o întoarcere pe dos a convenţiilor, fiindcă uneori e nevoie să stai strâmb ca să judeci drept. Reprezentaţia va avea loc pe data de 3 octombrie, de la ora 19:00, în Sala Ion Băieşu a Teatrului Dramaturgilor Români.

Programul complet, inclusiv evenimentele din cadrul MiniCloud (secţiunea de festival dedicată copiilor), este disponibil pe site-ul oficial.

Undercloud este finanţat de Primăria sectorului 1 şi co-finanţat de Primăria Municipiului Bucureşti prin ARCUB în cadrul Programului „Bucureşti. Împreună” 2025.