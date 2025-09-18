Cristi Chivu salută performanțele lui Inter Milano din victoria cu Ajax: „Acesta este Inter”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Antrenorul echipei Inter Milano, Cristian Chivu, a salutat performanțele băieților săi din victoria cu Ajax de la Amsterdam, miercuri seară, în debutul ligii Champions League, scor 2-0.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Am demonstrat multă maturitate: echipa este prezentă, înțelege momentele și în Champions e bine de la prima încercare.” Așa a început Cristian Chivu după un debut perfect ca antrenor al lui Inter în Europa.

„Pentru cea mai mare parte a meciului, echipa a fost în jumătatea de teren a lui Ajax, anulându-le punctele forte și fără să intre vreodată în dificultate. Aceasta este Inter: o echipă cu experiență, personalitate, dorința de a răscumpăra o perioadă negativă. Trebuie să le fie recunoscute meritele acestor băieți excepționali.”

Chivu s-a oprit apoi asupra unui nume în particular, cel al unui puști născut în 2005 care, la primul său meci în Champions League, nu a tremurat: „Esposito este un om adevărat. Prin felul în care se antrenează, prin felul în care s-a integrat în această realitate și prin ceea ce face, merită toate laudele: la primul său meci în Champions, la vârsta lui, a făcut într-adevăr un meci mare. Știam că am patru atacanți puternici care dau mereu totul, iar atunci când marchează sunt fericit, pentru că pentru asta trăiesc. Pio azi trebuie să primească toate complimentele, a menținut aceeași intensitate timp de 90 de minute. Pentru mine, cartea de identitate nu există. Și sunt mulțumit și pentru Bonny, mereu conectat la joc.”

Victoria italienilor a fost adusă de dubla reușită de Marcus Thuram prin două lovituri de cap, iar antrenorul nerazzurilor n-a putut să omită acest aspect și a încheiat cu o glumă: „Thuram? Nu e genul lui să marcheze două goluri cu capul”.