Începe în Franța procesul unui chirurg acuzat că a violat sute de copii anesteziați / Medicul ținea un jurnal în care descria practicile sexuale cu victimele sale

Aproape 300 de victime și un singur inculpat: medicul francez Joël Le Scouarnec, de 74 de ani. Este vorba despre unul din cele mai mari procese pentru infracțiuni de pedofilie, din Franța, anunță La Repubblica.

În vârstă de 74 de ani, medicul se va afla în boxa acuzaților începând cu 24 februarie în orașul Vannes, acuzat de viol și agresiuni sexuale în special asupra pacienților minori. În 2017, plângerea unei fetițe de 6 ani scosese la lumină acest caz. În casa fostului chirurg, jandarmii au confiscat mai mult de 300 de mii de imagini și mii de pagini de liste și jurnale personale tastate pe computer în care medicul descria practicile sexuale cu victimele sale, majoritatea paciente minore.

Fostul chirurg acționa adesea asupra pacienților adormiți sub anestezie, care se tratau cu el pentru operații în diferitele spitale în care a lucrat. Faptele pentru care este acuzat datează din perioada 1986-2014. Timp de aproape 30 de ani, Scouarnec a reușit să rămână nedetectat, în ciuda diferitelor indicii și suspiciuni din cercul său familial și profesional. Potrivit jurnalelor medicului, fosta sa soție știa despre abuzurile sexuale încă din 1996.

În 2005, Scouarnec fusese arestat pentru posesie de imagini pornografice cu copii, dar nu fusese exclus din ordinul medicilor, iar procedurile de audit intern ale Ministerului Sănătății nu fuseseră niciodată declanșate.

„Acest chirurg machiavelic a fost extraordinar de priceput în a-și ascunde comportamentul de prădător”, susține acum Jean-Marcel Mourgues, vicepreședinte al Asociației Medicale Franceze, care s-a constituit parte civilă.

”În timp ce în viața sa de familie exista omertà, în viața sa profesională el era foarte atent să nu fie prins în flagrant”, continuă Mourgues.

Inculpatul, care se află în prezent în închisoare, a recunoscut o parte din faptele pentru care este acuzat.

„Știam că sunt pedofil. Am făcut tot ce am putut pentru a-mi satisface această nevoie. Nu mi-am pus nicio întrebare, nu am avut niciun scrupul”, a declarat fostul chirurg în urmă cu șapte ani, când s-a prezentat pentru prima dată în fața unui magistrat.

În decembrie 2020, o curte de assize din Charente-Maritime îl condamnase deja pe Scouarnec la 15 ani de închisoare pentru agresiuni sexuale asupra uneia dintre nepoatele sale și a unei tinere paciente în anii 1990, precum și pentru violuri asupra unei alte nepoate în aceeași perioadă și asupra vecinei acesteia în vârstă de 6 ani.

Noul proces este efectul anchetei de șapte ani pentru depistarea tuturor victimelor din arhiva găsită de anchetatori. Multe dintre victimele care vor participa acum la maxi-proces – cu o durată preconizată de patru luni – au descoperit abuzurile doar în urma anchetei judiciare, neavând cunoștință de ele la momentul faptelor.