Convocările preliminare pentru meciurile naţionalei U21 cu Kosovo şi San Marino, din luna septembrie

Naţionala de tineret a României începe în luna septembrie drumul către EURO 2027 cu meciurile din preliminarii împotriva reprezentativelor din Kosovo şi San Marino. Noul selecţioner al reprezentativei U21, Costin Curelea, a anunţat vineri lista preliminară a stranierilor pentru cele două confruntări, informează News.ro.

Cele 10 convocări preliminare pentru jucători ce evoluează în afara României:

Vlad Rafailă (Real Betis / Spania), Tony Strata (AC Ajaccio / Franţa), Matteo Duţu (AC Milan / Italia), Emanuel Marincău (FSV Mainz / Germania), Antonio David (Internazionale Milano / Italia), Luca Szimionaş (Hellas Verona / Italia), Robert Jălade (Sevilla / Spania), Rareş Burnete (Juve Stabia / Italia), Ioan Vermeşan (Hellas Verona / Italia), Jason Kodor (US Lecce / Italia).

Pe lista finală ce va fi comunicată înaintea reunirii se vor regăsi o parte dintre aceştia, alături de jucători din campionatul intern.

Programul tricolorilor: