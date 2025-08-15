G4Media.ro
Convocările preliminare pentru meciurile naţionalei U21 cu Kosovo şi San Marino, din luna septembrie

Echipa națională de fotbal a României U21 în meciul cu Spania de la EURO 2025 din Slovacia
Convocările preliminare pentru meciurile naţionalei U21 cu Kosovo şi San Marino, din luna septembrie

Sportz15 Aug 0 comentarii

Naţionala de tineret a României începe în luna septembrie drumul către EURO 2027 cu meciurile din preliminarii împotriva reprezentativelor din Kosovo şi San Marino. Noul selecţioner al reprezentativei U21, Costin Curelea, a anunţat vineri lista preliminară a stranierilor pentru cele două confruntări, informează News.ro.

Cele 10 convocări preliminare pentru jucători ce evoluează în afara României:

Vlad Rafailă (Real Betis / Spania), Tony Strata (AC Ajaccio / Franţa)Matteo Duţu (AC Milan / Italia)Emanuel Marincău (FSV Mainz / Germania)Antonio David (Internazionale Milano / Italia)Luca Szimionaş (Hellas Verona / Italia)Robert Jălade (Sevilla / Spania)Rareş Burnete (Juve Stabia / Italia)Ioan Vermeşan (Hellas Verona / Italia)Jason Kodor (US Lecce / Italia).

Pe lista finală ce va fi comunicată înaintea reunirii se vor regăsi o parte dintre aceştia, alături de jucători din campionatul intern.

Programul tricolorilor:

  • Vineri, 5 septembrie, ora 18:30: România U21 – Kosovo U21 (Stadion „Emil Alexandrescu”, Iaşi)
  • Marţi, 9 septembrie, ora 21:30: San Marino U21 – România U21 (San Marino Stadium, Serravalle)

