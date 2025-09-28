Igor Dodon: ”Guvernarea PAS este în panică, nu se așteptau la astfel de rezultate, sperau ca votul din diaspora să fie altul, să fie mult mai multe voturi”

Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, susține că Blocul Patriotic va organiza pentru luni, de la ora 12 un miting ”pașnic” pentru ”apărarea democrației”.

”Vreau să le mulțumesc cetățenilor Republicii Moldova pentru participarea activă, în țară se închid secțiile de votare. Au dat dovada de maturitate politică și au ieșit masiv la vot. Vreau să le mulțumesc și colegilor de Blocul Patriotic”.

Principalele sale declarații:

Irina Vlah a fost scoasă ilegal din campanie, rămâne parte a echipei noastre, sper că vom guverna împreună peste câteva săptămâni

Guvernarea PAS este în panică, nu se așteptau la astfel de rezultate, sperau ca votul din diasporă să fie altul, să fie mult mai multe voturi.

Mâine la ora 12:00 invităm alte partide de opoziție, liderii de opinie, reprezentanții societății civile la protest pașnic, fără simboluri de partid, să apărăm votul cetățenilor.

Am văzut diferite mesaje din partea poliției și alte instituții de stat: Stimați polițiști, nu mergeți la încălcarea legislației, sunteți în slujba poporului. Nu vom admite destabilizări, nu speriați lumea, mă refer la Maia Sandu, PAS și Dorin Recean.

Repet, nu vom admite destabilizări.