Ierarhia celor mai bogați jucători de snooker – Ronnie O’Sullivan nu a prins TOP 5

Steve Davis (67 de ani) este cel mai bogat jucător de snooker din lume, după cum informează express.co.uk. Considerat cel mai bun din acest sport din toate timpurile, Ronnie O’Sullivan nu a prins TOP 5 al încasărilor, menționează sursa citată.

Retras din activitate, Steve Davis conducere ierarhia cu o avere netă de 26,5 milioane de lire sterline.

Snookerul a câștigat mult în popularitate în ultimii ani, iar acest lucru s-a putut observa și în conturile jucătorilor. Premiile au crescut, iar cei care au beneficiat au fost sportivii care se luptă pentru cele mai importante trofee ale unui sezon competițional.

Cine este Steve Davis, cel mai bogat jucător de snooker din toate timpurile

Davis a dominat lumea snookerului profesionist în anii 80, perioadă în care a bifat opt finale de Campionat Mondial în decurs de nouă ani.

S-a impus la Crucible în șase rânduri și a fost numărul unu mondial preț de șapte ani consecutivi.

În anul 1988 a devenit singurul jucător de snooker care a fost numit personalitatea anului în sport de către BBC.

În prezent, „pensionarul” Steve Davis îndeplinește mai multe funcții: comentator, DJ, colaborator pentru o serie de jocuri video și scriitor: a publicat o serie de cărți, cinci dintre acestea fiind legate de snooker.

Steve se poate mândri inclusiv cu faptul că a cântat la Festivalul Glastonbury.

A participat, de asemenea, și la cea de-a 13-a serie a emisiunii „I’m a Celebrity…Get Me Out of Here!”

Toate acestea l-au ajutat din plin să ajungă la o avere de 26,5 milioane de lire sterline.

Ronnie O’Sullivan, doar pe locul 5

Considerat pe bună dreptate cel mai bun jucător din toate timpurile (recordurile sale stau mărturie în acest sens), Ronnie O’Sullivan (49 de ani) se găsește doar pe un surprinzător loc 5 în topul încasărilor.

Valoarea netă a averii lui Ronnie este de 11,2 milioane de lire sterline. Cel supranumit „The Rocket” are însă avantajul de a fi încă jucător activ, ceea ce înseamnă că mai poate aduna, în funcție de rezultate, premii importante din snookerul mondial.

Top 10 cei mai bogați jucători de snooker din istorie

1. Steve Davis – 26,5 milioane £

2. Stephen Hendry – 25,5 milioane £

3. Dennis Taylor – 18,2 milioane £

4. Jimmy White – 15,3 milioane £

5. Cliff Thornburn – 12,2 milioane £

6. Ronnie O’Sullivan – 11,2 milioane £

7. John Parrot – 9,1 milioane £

8. John Higgins – 8,8 milioane £

9. Willie Thorne – 8,1 milioane £

10. Mark Williams – 7,1 milioane £.