Ideologul lui Putin, Alexander Dughin, care îl laudă pe ”patriotul și românul autentic” Călin Georgescu spune că ”România va fi parte din Rusia” / Reacția MAE

Ideologul Alexander Dughin, considerat ”creierul lui Putin”, a scris luni seară pe X (fostul Twitter) că ”Moldova va face parte curând din România, dar România va face parte din Rusia”:

Ministerul român de Externe a reacționat, prin purtătorul de cuvânt Radu Mihail Filip, tot pe X:

Alexander Dugin se află pe lista persoanelor interzise în UE, este promotor al ”Uniunii Eurasiatice”, din care să facă parte toate statele din URSS, și promotor al unor idei cvasi-naziste despre identitatea rusă.

Where wokeists and elite of Democrats can flee from US? Canada? Trudeau was recently at Mar-o-Lago. Israel? There is a war. London, Paris, Dubai? Exactly where Russian liberals have fled. Or Moldova? That will be part of Romania soon. But Romania will be part of Russia.

