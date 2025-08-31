„Ice Age 6”, intitulat „Ice Age: Boiling Point”, va fi lansat în 2027

Disney a dezvăluit data lansării și titlul filmului „Ice Age: Boiling Point”, al șaselea episod din franciza animată preistorică, transmite Variety.

Anunțul a fost făcut sâmbătă, în cadrul evenimentului Destination D23: A Journey Around the Worlds of Disney, care a avut loc în Orlando, Florida. Filmul va fi lansat în cinematografe pe 5 februarie 2027.

Conform descrierii oficiale, „Boiling Point” este o „aventură nebunească plină de dinozauri și lavă, care îi duce pe Manny, Sid, Diego, Ellie, Scrat și restul turmei să viziteze colțuri nemaivăzute ale periculoasei Lume Pierdute”.

În noiembrie 2024, Disney și 20th Century Animation au anunțat că al șaselea film din seria „Ice Age” era în lucru și că vedetele seriei Ray Romano, John Leguizamo, Queen Latifah, Denis Leary și Simon Pegg vor reveni.

Ultimul film din seria „Ice Age”, „Collision Course”, a fost lansat în 2016 și a încasat 408,5 milioane de dolari la box-office-ul mondial. Primul film a fost lansat în 2002, generând patru continuări principale, un film spin-off și o serie de scurtmetraje pe Disney+. Franciza în ansamblu a încasat 3,2 miliarde de dolari de la lansare.

De asemenea, în cadrul prezentării, directorul creativ Jared Bush a dezvăluit titlul și data lansării următorului film original al Walt Disney Animation Studios: „Hexed”. Josie Trinidad („Zootopia+”) și Jason Hand („Moana 2”) vor regiza filmul, iar Roy Conli și Juan Pablo Reyes Lancaster-Jones vor fi producători.

Sinopsisul oficial al filmului „Hexed” sună astfel: „Un adolescent neîndemânatic și mama lui perfecționistă descoperă că ceea ce îl face neobișnuit ar putea fi chiar puteri magice care le vor răsturna viețile și o lume secretă a magiei”.

Alte proiecte prezentate la Destination D23 includ „Toy Story 5”, „Tron: Ares” și „Zootopia 2”.