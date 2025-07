Ibrahimovic, despre coechipierii lui Messi: „Aleargă de parcă ar căra saci cu ciment”

Inter Miami a părăsit Campionatul Mondial al Cluburilor în faza optimilor, după o înfrângere usturătoare cu PSG (0-4). Zlatan Ibrahimovic a sărit în apărarea lui Lionel Messi și i-a criticat pe coechipierii acestuia de la formația din Florida: „aleargă de parcă ar căra niște saci cu ciment.”

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ibrahimovic s-a arătat deranjat de faptul că Messi a fost criticat după ce Inter Miami a părăsit pe ușa din dos CM al Cluburilor.

Suedezul a explicat că nu Messi a pierdut cu 4-0, ci Inter Miami. În plus, Zlatan s-a luat de coechipierii pe care Lionel îi are la gruparea americană.

„Nu Leo Messi a fost cel care a pierdut, ci Inter Miami”, a declarat suedezul, citat de ESPN.

„Aţi văzut echipa lui? Messi joacă cu statui, nu cu coechipieri. El este înconjurat de jucători care aleargă de parcă ar căra saci de ciment.

Dacă ar fi într-o echipă adevărată, la Paris sau Manchester, ar da totul şi am vedea adevăratul leu.

El nu are antrenor, nu are vedete şi nu are jucători care să înţeleagă cum să se mişte fără minge.

Joacă singur pentru că iubeşte jocul, pentru că încă mai poate face ceea ce 99% dintre jucători sunt incapabili să facă.

Dar acesta nu este Messi pe care îl cunosc eu”, a spus Ibrahimovic, în prezent consilier special la AC Milan.

🚨 Zlatan Ibrahimovic: „Leo Messi didn’t lose, Inter Miami did! Messi is playing with statues, not teammates. He’s surrounded by players who run as if they’re carrying bags of cement!

„If he were in a real team, in any big team, you’d see the real lion. Messi plays only because… pic.twitter.com/jOeFCiEfJk

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) June 29, 2025