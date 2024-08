Iași, singurul județ din țară unde conducerea Colegiului Medicilor nu este plătită. / „Am decis de la început să facem voluntariat”

La Iași este o situație unicat la nivel național, în ceea ce privește Colegiul Medicilor din România: niciuna dintre persoanele care ocupă o funcție de conducere, președintele, cei trei vicepreședinți și secretarul general al CMR Iași, nu sunt plătiți, relatează Ziarul de Iași.

Prof.dr. Liviu Oprea, președintele CMR Iași, a explicat că au luat această decizie în urmă cu mai mulți ani, la începutul mandatelor, hotărându-se că banii pot fi folosiți mult mai bine pentru a finanța o parte dintre proiectele sociale și profesionale pe care colegiul le desfășoară.

„Este un adevăr fundamentat pe care-l povestim mereu și colegilor din alte filiale, la adunările generale – am decis să facem voluntariat la nivelul conducerii colegiului, iar din banii strânși din cotizații să nu stabilim indemnizații pentru funcțiile de conducere. În continuare, personalul angajat al colegiului, care are principalul loc de muncă aici, este remunerat și sunt și cheltuielile de logistică și de funcționare. Dar am stabilit ca la nivel de funcții de conducere să facem voluntariat. Nu am vrut să batem monedă pe asta; principiul este că dacă vrei să faci voluntariat nu mergi apoi să spui la toată lumea”, a declarat dr. Liviu Oprea.

Decizia luată de conducerea CMR continuă cumva o tradiție începută de mai mult timp la Iași. În mandatele precedente, personalul din funcțiile de conducere primeau o indemnizație, dar ea era destul de mică încât să fie trecută la rang de „simbolică”, raportată la veniturile generale ale medicilor.

Însă difereau și cotizațiile plătite: dacă acum 8-9 ani fiecare membru achita 30 de lei / lună, în prezent suma este de 100 de lei.

Din banii strânși au fost pornite, în ultimii ani, o serie de proiecte atât pe partea socială, cât și pe cea administrativă / profesională.