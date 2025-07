Holzstock Indie Festival are loc între 22 şi 24 august, în incinta bisericii fortificate din satul sibian Hosman / Programul pe zile

Satul Hosman din judeţul Sibiu devine, între 22 şi 24 august, gazda Holzstock Indie Festival, ajuns la cea de-a unsprezecea ediţie. Evenimentul este găzduit, ca în fiecare an, în incinta bisericii fortificate din Hosman. Festivalul adună artişti independenţi, iubitori de muzică, localnici şi voluntari, anunţă organizatorii, transmite News.ro.

Holzstock rămâne fidel spiritului său original şi crează un spaţiu de întâlnire între oameni care cred în muzică, în natură, în meşteşuguri locale şi în puterea evenimentelor mici de a crea schimbări mari.

Biletele pe zile sunt disponibile în reţeaua iabilet.ro.

Program

Vineri, 22 august

BRAINWASHER

Formată în Bucureşti în 2024, Brainwasher aduce un amestec contagios de dance-punk şi post-hardcore. Cu un sunet ce aminteşte de Death From Above 1979, Gang of Four şi Snooper, trupa îmbină riff-urile tensionate cu un groove neliniştit, perfect atât pentru mosh pit cât şi pentru dans. Pe scenă, Brainwasher nu pierde vremea, show-urile lor sunt scurte, dar concentrate, o descărcare de energie pură care nu lasă loc de respiro.

Bad Decisions

Bad Decisions este o trupă din Bucureşti, ce i-a reunit pe Andy Sinboy (The Nuggers) şi Ovidiu Chihaia (Mes Quins), cărora li s-au alăturat recent Ovidiu Bejan (The Amsterdams) şi Vlad Niţă (Cardinal). Stilul lor este un post-punk energic, cu un strop de garage, country şi kraut. Albumul de debut, Subnormal, conţine 12 piese despre dragoste, ură, îndoială, depresie, furie şi speranţă şi este lansat de legendara casă de discuri garage-punk Voodoo Rhythm Records din Berna, Elveţia.

TRAMHAUS

Tramhaus este senzaţia post-punk din Rotterdam, cunoscută pentru show-urile live pline de energie şi melodiile incendiare. Trupa se remarcă printr-un sunet amplu şi mereu electrizant, care variază de la shoegaze la punk rock. Această fuziune este rezultatul gusturilor muzicale diverse şi bogate ale membrilor săi. Pe scenă, însă, formaţia devine o unitate puternică, prinzând publicul într-un vârtej de emoţii, de la prima până la ultima notă.

Deşi formaţia există de puţin timp, cei cinci membri au susţinut numeroase turnee şi au câştigat rapid popularitate. În 2023, au avut un turneu de succes în Japonia, iar în septembrie 2024 au lansat albumul de debut, The First Exit, care a primit recenzii excelente în presa olandeză. În toamna lui 2024 au fost într-o deplasare de o lună în Europa, susţinând concerte în săli pline. În planuri se află un nou turneu în Asia şi mai multe concerte în Europa şi Marea Britanie în anul ce urmează.

Sâmbătă, 23 august

ASINCRON

Asincron este o trupă de rock alternativ cu influenţe din emo, grunge şi shoegaze, care a apărut în primăvara anului 2022. Povestea lor începe încă din clasele primare, când Rareş (chitară) şi Tavi (tobe) au pus bazele proiectului, deşi iniţial nu aveau experienţă cu instrumentele. În clasa a 9-a li s-a alăturat Andrei la bass, iar după o perioadă de repetiţii în trio, în care au combinat cover-uri cu compoziţii proprii, a luat naştere piesa „Wire”. După pandemie, Sara a devenit vocea trupei, completând line-up-ul şi aducând o energie nouă.

În cei doi ani şi jumătate de activitate, Asincron a reuşit să susţină concerte importante, printre care lansarea albumului de debut all I had, I gave, la Control, apariţia în deschiderea trupei Coma la Expirat şi un concert la Romexpo în cadrul festivalului Paragon. Trupa a fost activă pe scena underground locală, cântând alături de formaţii ca Getchoo, Tourist, Private Venganza sau Flirt. Pe lângă album, au lansat trei single-uri reprezentative: Wire, Hentai şi Ema.

ZIMBRU

Trupa de art-rock din Cluj-Napoca este formată din patru prieteni – Teodora Retegan, Paul Bucovesan, Andrei Bobiş şi Oana Pop – care aduc pe scenă un amestec vibrant de sintetizatoare răguşite, riff-uri angulare şi percuţii pline de viaţă. Poveştile din cântecele lor oscilează între dans, animale pierdute, dragoste queer şi nostalgii pentru vremuri netrăite, într-un univers sonor unic şi puternic evocator. Debutul din 2019, cu EP-ul Little Creatures, le-a adus rapid recunoaştere atât în România, cât şi în afara ţării, piesa „Divination” ajungând în heavy rotation pe radiouri şi atrăgând atenţia criticilor. De atunci, Zimbru a urcat pe scene din peste 16 ţări şi a fost invitată la festivaluri majore precum The Great Escape, EXIT, Pop-Kultur, Sziget şi Eurosonic. În 2023, trupa a câştigat HEMI Music Awards, iar un an mai târziu a lansat albumul Rest Your Anger In My Lap.

M(H)AOL

Una dintre cele mai relevante şi provocatoare voci ale scenei post-punk din Irlanda, formaţia din Dublin s-a făcut remarcată la nivel internaţional odată cu lansarea EP-ului Gender Studies (2021), un manifest muzical ce abordează opresiunea asupra femeilor şi a minorităţilor de gen. În 2024, trupa a semnat cu Merge Records, în urma unui set electrizant la SXSW, deschizând astfel calea pentru reeditarea nord-americană a Attachment Styles şi lansarea unor noi materiale. Cel mai recent single, Snare, continuă tonul critic şi sincer al trupei, ieşind din convenţiile de gen cu o atitudine diferită şi un sound intens. Vocalista şi toboşara Constance Keane descrie piesa ca pe un răspuns la numeroasele conversaţii absurde purtate încă din copilărie despre „potrivirea” unei fete cu instrumentul ei: „Ideea ca societatea să atribuie un gen unui instrument muzical, în cazul meu tobele, mi s-a părut mereu profund frustrantă. Aşa că am decis să scriu despre asta.”

Duminică, 24 august

MIDPOINT

MidPoint este un trio a cărui muzică se situează la intersecţia mai multor influenţe, combinând elemente de rock, indie, funk, pop şi punk, cu o notă jucăuşă ce aminteşte de Vunk. Trupa lucrează în prezent la primul lor album şi a lansat deja single-urile Cheesecake/Lonewolf şi Blue Hole, piese care promit refrenuri intense şi schimbări surprinzătoare, reflectând energia şi versatilitatea lor.

ORKID

Orkid este un trio de shoegaze nervos din Bucureşti, care îşi defineşte stilul drept „post-traumatic blues”. Cu influenţe diverse, de la punk şi garage la post-metal, indie, blues, math, prog şi muzică academică, trupa a lansat până acum cinci albume de studio: Standing Still in the Dark (2016), Suruaika (2018), Deraiat (2020), In the Light We are Safe (2022) şi Noi contra Noi (2023). Din 2018, muzica lor este produsă de Adrian Despot şi Sorin Pupe Tănase la VdV Music Studio.

În cei 10 ani de activitate, Orkid a susţinut peste 300 de concerte, deschizând spectacole pentru trupe internaţionale de renume precum Mogwai, Death in Vegas, Mono, Madrugada, The Underground Youth şi Lucy Kruger & the Lost Boys, dar şi pentru cele mai cunoscute formaţii autohtone, printre care Viţa de Vie, Şuie Paparude, Coma, Subcarpaţi, The Mono Jacks, Emil sau Implant pentru Refuz. Trupa a fost prezentă în emisiuni TV şi radio importante, precum „Starea Naţiei” (TVR1) şi Radio Guerrilla, Tananana, Gold FM sau Rock FM.

IT IT ANITA

IT IT ANITA, tornada noise-rock din Belgia, îşi reafirmă energia şi identitatea prin noul album Mouche. Transformându-se din cvartet în power trio, trupa livrează un material puternic, fără complexe, care explorează un teritoriu muzical nou, după 10 ani de activitate intensă.

Mouche combină structuri clare de tip strofă/refren cu un echilibru între momente luminoase şi accente dure, abordând teme precum vinovăţia după nopţile de beţie, critica yesmenilor şi cripto-milionarilor, dar şi hotărârea de a rămâne relevanţi şi pregătiţi să facă zgomot.

Albumul poartă numele golden retriever-ului trupei, mascota şi tovarăşul basistului Elliot Stassen, care simbolizează spiritul vibrant şi plin de culoare al celor 9 piese.

Prin Mouche, IT IT ANITA se conectează mai profund cu publicul său şi îşi depăşeşte propriile limite, oferind un album autentic şi plin de forţă.

Biletele şi abonamentele pentru Holzstock Indie Festival 2025 sunt acum disponibile pe iabilet. Campingul este gratuit, accesul copiilor sub 14 ani este liber, iar prietenii blănoşi prietenoşi sunt bineveniţi! Festivalul oferă o mulţime de activităţi educative şi recreative, într-o atmosferă relaxată şi intimă, cu o limită de 1000 de participanţi.