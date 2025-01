Federația Spaniolă de Fotbal a refuzat să-i inregistreze pentru restul sezonului pe jucătorii Dani Olmo și Pau Victor, iar Hansi Flick, antrenorul Barcelonei, amenință cu demisia. Tehnicianul german vrea întăriri pentru postul de atacant pentru ca gruparea blau-grana să se poată lupta cu șanse reale la titlu cu Real Madrid și Atletico Madrid.

Hansi Flick este dezamăgit de faptul că Olmo și Victor nu pot fi înregistrați din cauza datoriilor grupării catalane, iar acum antrenorul german amenință cu plecarea dacă lucrurile nu se vor îndrepta la club.

Dani Olmo și Pau Victor au fost scoși de LaLiga din lotul Barcelonei după ce formația clasată pe locul trei în campionat nu a putut oferi garanții financiare pentru a putea înscrie jucători în conformitate cu „regulamentul de control economic al LaLiga”.

Barca a epuizat toate căile legale pentru a încerca prelungirea înregistrării lui Olmo, iar acum atacantul poate semna cu orice formație.

De serviciile lui Dani Olmo este interesată AC Milan, formația din Serie A dorind să-l legitimeze pe jucător până la finalul actualului sezon competițional.

Olmo este unul dintre favoriții lui Hansi Flick, iar antrenorul încearcă să pună o oarecare presiune pe conducere pentru a putea primi întăriri.

În acest moment, FC Barcelona se găsește pe locul trei din LaLiga, cu 38 de puncte.

1 Real Madrid 43 puncte / 19 meciuri

2 Atletico Madrid 41 / 18 meciuri

3 FC Barcelona 38 / 19 meciuri.

🚨 Hansi Flick has reportedly threatened to resign as Barcelona head coach if the club do not sign any attackers this month.

(Source: Fichajes) pic.twitter.com/eZeXjyOoEY

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 5, 2025