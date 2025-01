Federația Spaniolă de Fotbal și La Liga au refuzat să îi înregistreze pe Dani Olmo și Pau Victor la Barcelona pentru restul sezonului

În urma unei ședințe a Comitetului de Monitorizare a acordului de coordonare Federația Spaniolă de Fotbal (RFEF) – LaLiga, autoritățile au decis sâmbătă aceasta să nu-i înregistreze pe Dani Olmo și Pau Victor la FC Barcelona pentru a doua parte a sezonului.

🚨⛔️ OFFICIAL: La Liga and Spanish Federation RFEF have jointly decided to REJECT Dani Olmo and Pau Victor’s registrations for Barcelona.

Barcelona will go to court. ⚠️ pic.twitter.com/eW1Y8OHNir

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2025