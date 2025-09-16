G4Media.ro
Hamas susţine că vieţile ostaticilor israelieni sunt în întregime responsabilitatea premierului Netanyahu / Acuze la adresa SUA pentru pentru ”escaladarea războiului brutal de exterminare”

Gruparea islamistă Hamas a afirmat că vieţile ostaticilor israelieni pe care încă îi deţine sunt „în întregime responsabilitatea” prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu ca parte a ofensivei sale împotriva oraşului Gaza, informează marţi EFE, preluată de Agerpres.

„Netanyahu poartă întreaga responsabilitate pentru vieţile prizonierilor săi din Fâşia Gaza, iar administraţia americană poartă responsabilitatea directă pentru escaladarea războiului brutal de exterminare din Fâşie ca urmare a sprijinului şi politicii de înşelăciune pe care o desfăşoară pentru a acoperi crimele de război ale ocupaţiei la care lumea este martoră de aproape doi ani”, a declarat Hamas într-un comunicat emis marţi dimineaţă devreme.

Declaraţia grupării islamice a venit după ce preşedintele american Donald Trump a avertizat Hamas să nu folosească ostaticii drept scuturi umane pentru a încerca să oprească ofensiva israeliană în faţa unei invazii terestre a capitalei Gaza.

Pe contul său de pe reţeaua Truth Social, preşedintele Donald Trump a declarat că „a citit nişte articole de presă”, fără a preciza despre ce articole este vorba, conform cărora ostaticii vor fi aduşi la suprafaţa din ascunzătorile lor subterane din Gaza şi a remarcat că o astfel de idee ar echivala cu „o atrocitate umană, cum foarte puţini oameni au mai văzut vreodată”.

Apoi liderul de la Casa Albă a emis un avertisment mai explicit către Hamas: „Nu lăsaţi să se întâmple asta, altfel se poate întâmpla orice aici”.

Hamas mai menţionează că declaraţia preşedintelui Trump „constituie o demonstraţie flagrantă de părtinire faţă de propaganda sionistă şi o întruchipare clară a dublului standard ce ignoră crima de epurare etnică şi martiriul a aproximativ 65.000 de civili nevinovaţi din Fâşia Gaza, în majoritate femei şi copii”.

„Administraţia americană ştie că criminalul de război Netanyahu lucrează pentru a distruge toate posibilităţile de a se ajunge la un acord ce ar permite eliberarea prizonierilor şi ar pune capăt războiului brutal de exterminare din Fâşie, al cărui cel mai recent episod a fost atacul criminal împotriva statului Qatar şi tentativa de asasinare a delegaţiei de negociere în timpul discuţiilor despre cel mai recent document al lui Trump”, a afirmat Hamas în declaraţia sa.

Armata israeliană a lansat luni seară o serie de atacuri aeriene intense împotriva oraşului Gaza, în timp ce tancurile sale avansează pentru a invada oraşul, potrivit EFE şi unor surse locale.

