Guvernul Republicii Moldova va bloca fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah, fosta guvernatoare pro-rusă a Găgăuziei sancționată diplomatic de Canada, a anunțat vineri premierul Dorin Recean, potrivit Ziarul de Gardă.

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) urmează să blocheze, în termen de două zile de la identificare, fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah, care este parte a blocului electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”.

Măsura a fost luată după ce fosta bașcană a Autonomiei Găgăuze a fost sancționată de autoritățile din Canada.

„Nu vom tolera ca securitatea națională să fie călcată în picioare și transformată în jucăria unor portavoce ale Kremlinului. Azi Consiliul Interinstituțional de Supervizare a luat decizia de aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Canadei, instituite împotriva activităților maligne de interferență ale Rusiei în Republica Moldova. Prin urmare, Serviciul Fiscal de Stat va bloca, în termen de 2 zile de la identificare, fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah. La momentul de față, lista persoanelor fizice și juridice în privința cărora se aplică măsuri restrictive internaționale și s-a dispus blocarea fondurilor este următoarea: Evghenia Guțul, Mihai Vlah, Irina Vlah, Iurii Cuznetov, Ilia Uzun, Victor Petrov, Nelli Parutenco, Natalia Parasca, Dumitru Chitoroagă, Dmitri Buimistru, Alexei Lungu, Veaceslav Valico, Victoria Furtună, Irina Lozovan, Alexandr Nesterovschi, Chiril Guzun, Asociația Obștească „Scutul Poporului” și Blocul Politic Pobeda/Victorie. Toți au obligația să respecte legea, iar cei care o încalcă și lucrează în interesul unui stat străin pentru a destabiliza Republica Moldova vor fi sancționați corespunzător, indiferent de cât de tare se victimizează pentru a obține scor electoral”, a spus premierul într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Canada a anunțat joi, 28 august, că impune sancțiuni împotriva mai multor persoane fizice și juridice, în legătură cu „activitățile de interferență malignă” ale Rusiei în R. Moldova, înaintea următoarelor alegeri parlamentare. Pentru prima dată, fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, care este parte a blocului electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, a fost inclusă în lista sancțiunilor internaționale, alături de actuala guvernatoare – Evghenia Guțul.

Președintă a partidului Inima Moldovei, Vlah se află pe locul trei în lista candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, din partea Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”.