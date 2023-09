Guvernul își angajează răspunderea în Parlament la ora 18.00 pe pachetul de măsuri fiscale / Parlamentarii au la dispoziție doar câteva ore pentru a trimite amendamente

Camera Deputaţilor şi Senatul se reunesc, marţi, de la ora 18.00, în şedinţă comună pentru asumarea răspunderii Guvernului pe proiectul de lege privind măsurile fiscal-bugetare.

Decizia a fost luată de Birourile Permanente reunite.

Conducerile celor două Camere ale Parlamentului au stabilit şi ca senatorii şi deputaţii să poată depune până la ora 13.00 amendamente la proiectul adoptat de Executiv, relatează Agerpres.

Context. Guvernul a adoptat luni proiectul de lege cu măsurile fiscale pentru care își va angaja răspunderea în Parlament. Procedura presupune adoptarea rapidă, fără dezbatere parlamentară.

Senatorii și deputații au însă dreptul să trimită Guvernului amendamente la proiectul depus, iar Executivul decide dacă acceptă vreuna dintre propuneri.

Apoi premierul prezintă în ședința comună a Parlamentului forma finală pentru care își angajează răspunderea.

În termen de 3 zile de la asumarea răspunderii, parlamentarii pot depune o moțiune de cenzură pentru demiterea Guvernului. Dacă moțiunea de cenzură nu este adoptată, proiectul de lege se consideră adoptat, iar măsurile intră în vigoare.

Cabinetul Ciolacu dorește ca noile măsuri fiscale să intre în vigoare peste câteva zile, chiar de la 1 octombrie.

USR a anunțat inițierea unei moțiuni de cenzură, pentru depunerea căreia are nevoie de 117 semnături. Însă moțiunea de cenzură nu are șanse să treacă la vot. Pentru a fi adoptată, este necesar ca jumătate plus unul din numărul total de parlamentari să voteze pentru, în condițiile în care PSD și PNL au aproape 60% din parlamentari. În plus, cel mai probabil nici UDMR nu se va alătura demersului, după ce Guvernul i-a admis principala solicitare și a eliminat din proiectul de lege prevederea care limita la 2,5% din veniturile proprii cheltuielile primăriilor cu spectacole, concerte, festivaluri, evenimente sportive.

Totuși, USR încearcă să blocheze adoptarea noilor măsuri și prin sesizarea Curții Constituționale. „Vom ataca la Curtea Consituţională acest pachet, de altfel este măsura efectivă şi eficientă de a-l stopa şi sper că se mai găseşte raţiune şi patriotism la Curtea Constituţională, pentru că vom avea o motivaţie extrem de puternică”, a declarat luni liderul USR, Cătălin Drulă.

Citește aici proiectul cu măsurile fiscale.