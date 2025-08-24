Guvernul englez pregătește o reformă a sistemului de apeluri pentru azil

Guvernul britanic plănuiește o reformă majoră a sistemului de apeluri în materie de azil, în încercarea de a reduce numărul migranților cazați în hoteluri pe durata procesării cererilor, conform BBC.

Un nou organism independent, format din adjudecători special desemnați, va fi creat pentru a soluționa mai rapid contestațiile. Ministrul de Interne Yvette Cooper a declarat că măsura urmărește eliminarea întârzierilor „inacceptabile”, în condițiile în care un apel durează în prezent, în medie, peste un an, iar 51.000 de cazuri așteaptă să fie judecate.

În această perioadă, persoanele respinse la prima evaluare rămân în hoteluri plătite din bani publici. În total, 32.000 de solicitanți de azil sunt încă găzduiți în astfel de spații, deși guvernul s-a angajat să renunțe complet la această practică în actualul mandat.

Reforma vine pe fondul unei presiuni crescânde asupra autorităților, alimentată de proteste în mai multe orașe din Anglia, Țara Galilor, Scoția și Irlanda de Nord. Manifestațiile au fost tensionate, cu ciocniri între grupuri opuse și intervenții ale poliției.

Cazul cel mai mediatizat rămâne cel din Epping, unde rezidenții au protestat masiv după ce un solicitant de azil a fost acuzat de agresarea sexuală a unei fete de 14 ani. Tribunalul a dat câștig de cauză consiliului local, blocând cazarea migranților în Bell Hotel pe motive de securitate publică. Guvernul a anunțat că va face apel la decizie, dar toți rezidenții trebuie mutați până pe 12 septembrie.

Mai multe consilii locale iau în calcul acțiuni similare, printre care și Hillingdon, unde sunt găzduiți peste 2.200 de solicitanți de azil. Liderul conservator Kemi Badenoch i-a încurajat pe aleșii partidului să urmeze exemplul din Epping, iar Nigel Farage (Reform UK) a promis că va susține consiliile conduse de formațiunea sa pentru a bloca folosirea hotelurilor.

Conform datelor Ministerului de Interne, 131 de autorități locale din Regatul Unit găzduiesc migranți în „cazare de urgență” – în special hoteluri. Dintre acestea, 74 sunt conduse de laburiști, 30 de liberal-democrați, 19 de conservatori, 9 de verzi și una de Reform UK.