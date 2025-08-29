Grindeanu, întâlnire cu reprezentanți ai Partidului Socialiștilor Europeni: Un PSD unit și stabil este garanția că România rămâne pe direcția corectă. Combaterea mesajelor extremiste se face cu determinare, dar și cu rezultate

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a avut o întâlnire cu reprezentanți ai Partidul Socialiștilor Europeni (PSE), subliiind că formațiunea sa rămâne consecventă valorilor social-democrate și angajamentelor pro-europene.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Relația noastră cu Partidul Socialiștilor Europeni este una solidă și activă, iar la Congresul #PES din această toamnă vom reafirma rolul PSD ca forță de echilibru și stabilitate în România. O Românie puternică se construiește printr-o prezență constantă și credibilă la nivel internațional”, a transmis Grindeanu.

Acesta arată că PSD este pregătit să continue să promoveze măsuri pentru oameni: „atenuarea efectelor măsurilor de austeritate, atragerea fondurilor europene și investiții pentru dezvoltarea României”. „Un PSD unit și stabil este garanția că România rămâne pe direcția corectă. Combaterea mesajelor extremiste se face cu determinare, dar și cu rezultate”, adaugă Grindeanu.

Liderul PSD mai spune că în dialogul cu reprezentanții PES s-a discutat despre un pachet de redresare economică, pentru a răspunde provocărilor actuale și a sprijini cetățenii, dar și despre obiectivele PSD la nivel european legate de implementarea PNRR și atragerea fondurilor europene.