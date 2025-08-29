G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Grindeanu, întâlnire cu reprezentanți ai Partidului Socialiștilor Europeni: Un PSD unit și…

Grindeanu, Negrescu intalnire cu PES
sursa foto: Facebook/Sorin Grindeanu

Grindeanu, întâlnire cu reprezentanți ai Partidului Socialiștilor Europeni: Un PSD unit și stabil este garanția că România rămâne pe direcția corectă. Combaterea mesajelor extremiste se face cu determinare, dar și cu rezultate

Articole29 Aug 0 comentarii

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a avut o întâlnire cu reprezentanți ai Partidul Socialiștilor Europeni (PSE), subliiind că formațiunea sa rămâne consecventă valorilor social-democrate și angajamentelor pro-europene.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Relația noastră cu Partidul Socialiștilor Europeni este una solidă și activă, iar la Congresul #PES din această toamnă vom reafirma rolul PSD ca forță de echilibru și stabilitate în România. O Românie puternică se construiește printr-o prezență constantă și credibilă la nivel internațional”, a transmis Grindeanu.

Acesta arată că PSD este pregătit să continue să promoveze măsuri pentru oameni: „atenuarea efectelor măsurilor de austeritate, atragerea fondurilor europene și investiții pentru dezvoltarea României”. „Un PSD unit și stabil este garanția că România rămâne pe direcția corectă. Combaterea mesajelor extremiste se face cu determinare, dar și cu rezultate”, adaugă Grindeanu.

Liderul PSD mai spune că în dialogul cu reprezentanții PES s-a discutat despre un pachet de redresare economică, pentru a răspunde provocărilor actuale și a sprijini cetățenii, dar și despre obiectivele PSD la nivel european legate de implementarea PNRR și atragerea fondurilor europene.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Grindeanu: Miniștrii PSD și-au făcut pe deplin treaba în ceea ce privește reformele din Pachetul 2 de măsuri pe care le-au avut de gestionat. În Parlament vom formula amendamente pentru a corecta și alte puncte

Articole29 Aug • 153 vizualizări
1 comentariu

Premierul Bolojan despre nominalizarea noilor șefi la SRI și SIE: Este nevoie de dialog, de consens politic, pentru un vot majoritar în parlament

Articole27 Aug • 1.494 vizualizări
4 comentarii

Sorin Grindeanu: Nu poate să vină nimeni să-mi spună că ştia din 2021 că are un proiect în PNRR, dar până săptămâna trecută nu a reuşit nici măcar să semneze contractul

Articole27 Aug • 2.002 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.