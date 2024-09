Grindeanu: De 20 de ani asta am făcut să ducem candidatul în turul doi. De fiecare dată am pierdut. E dificil să spun acuma cine dintre contracandidați se desprinde pentru turul al doilea. Ciucă nici în sondajele noastre nu intră în turul doi

Prim vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu ramintește că PSD nu a reușit să câștige președinția României, în ultimii 20 de ani. El se arată convins că Marcel Ciolacu va intra în turul al doilea dar admite că se pot face greșeli, cum s-a întâmplat în 2009, când a candidat Mircea Geoană. „De 20 de ani asta am făcut, sa ducem candidatul în turul doi. De fiecare dată am pierdut (…) Nu am avut o problemă să ne ducem candidatul în turul doi. Problemele au apărut de acolo. N-am cum să uit greșeală din 2009 făcută de Geoană, și-a bătut joc de munca noastră”, a spus Grindeanu în emisiune la Antena3.

Sorin Grindeanu a mai fost întreabt despre contracandidații care pot intra în turul al doilea, subliniind că sunt 3, 4 dați în sondaje cu un procent de 15%. „Mi-e dificil să spun acuma cu două luni înainte de vot cine dintre cei 4 se desprinde în turul al doilea. Fiecare are plusuri şi minusuri”, a spus Grindeanu.

El a subliniat că potrivit sondajelor comandate de PSD, candidatul PNL, Nicolae Ciucă, nu intră în turul al doilea.