Grecia și România: o prietenie puternică în cadrul OCDE (Op-ed)

Editorial de Profesor Georgios Pagoulatos, ambasadorul Greciei la OCDE și președintele Grupului Prietenilor Europei de Sud-Est din cadrul OCDE

România se află în ultima etapă a aderării la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), fiind una dintre cele trei țări sud europene ale UE (împreună cu Bulgaria și Croația) candidate la aderarea la Organizație. Aderarea României la OCDE va marca o evoluție pozitivă semnificativă atât pentru România, cât și pentru OCDE însăși.

OCDE este organizația internațională centrală a economiilor dezvoltate. Colectează și prelucrează o gamă largă de date de înaltă calitate, care acoperă aproape toate domeniile de politici publice, de la economie și comerț până la climă, sănătate și educație (apărarea este unica excepție). Organizația elaborează indicatori de politici, recomandând cele mai bune practici, bazându-se pe vasta experiență a membrilor săi, dintre cele 38 mai dezvoltate economii de pe glob. Analizele și prognozele sale sunt de prestigiu incontestabil și influentează semnificativ politicile guvernelor noastre, menținându-le pe calea reformelor, în scopul unor politici tot mai eficiente menite să îmbunătățească viața oamenilor (motto-ul OCDE este “better policies for better lives”/ „politici mai bune pentru vieți mai bune”).

Grecia a beneficiat enorm de-a lungul timpului de participarea activă la instituțiile și activitățile OCDE. În calitate de membru fondator al OCDE din 1961, Grecia a acumulat o experiență valoroasă, care servește drept ghid de referință pentru politici publice și reforme. Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu România în cadrul OCDE, abordând provocările pe care le au în comun cele două țări. Printre acestea, megatendințele globale (mega-trends), schimbările geopolitice și impactul acestora asupra domeniilor economice și fiscale, care au constituit obiectul Summitului pentru Strategie Globală organizat de Grecia în 2023, când deținuse președintia, folosind metodologia inovatoare foresight pe patru scenarii a OCDE.

Pe baza aceleiași metodologii, Grecia a prezidat, de asemenea, în 2024 (invitând Canada în calitate de co-președinte) sesiunea de două zile al OCDE pe tema Strategiei Globale pentru Viitorul Guvernanței Globale a Inteligenței Artificiale, o altă provocare comună majoră. De asemenea, așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu România în cadrul OCDE pentru a aborda cea mai mare provocare comună, problema demografică. Guvernul grec a înființat și finanțează funcționarea Centrului OCDE din Creta pentru Dinamica Populației (OECD Crete Centre on Population Dynamics), pentru a aborda schimbările demografice care ne afectează profund economiile și sistemele de protecție socială.

Procesul de aderare este foarte anevoios și merit-based. Aderarea la OCDE a fost obiectivul României încă din anii 1990. De timpuriu, și ca membru al UE, România a început să se alinieze la regulile și liniile directoare ale OCDE. România a depus Memorandumul inițial de Aderare la OCDE în decembrie 2022 după ce adoptase Foaia de parcurs pentru Aderare (Accession Roadmap) în iunie 2022. Până de curând, România a participat la 24 de instituții OCDE și a integrat 82 de instrumente juridice. Numărul acestora este în creștere. Guvernul României lucrează intens și eficient pentru a îndeplini ultimele condiții pentru aderarea deplină la OCDE. În special de la începutul anului 2024, România a făcut progrese notabile pentru integrarea liniilor directoare ale OCDE în domeniul larg al tematicii acesteia.

România finanțează din 2019 un Birou pentru România în cadrul Departamentului Economic al OCDE (Romania Desk within the OECD Economics Department), participând astfel la prestigioasa serie de publicații OECD Economic Outlook. Cea mai recentă ediție a OECD Economic Survey of Romania din 2024 a fost lansată în cadrul unui eveniment la București, în prezența Premierului Marcel Ciolacu și a Secretarului General al OCDE, Mathias Cormann. În același an, Studiul Economic privitor la Grecia a fost prezentat la Atena, în prezența Prim-ministrului grec Kyriakos Mitsotakis și a Secretarului General al OCDE.

În procesul lung și dificil de aderare, în numeroasele și decisivele evaluări tehnice, Grecia s-a aflat și rămâne statornic alături de România, sprijinind activ și efectiv candidatura acesteia, mereu pe baza unui proces merit-based. În iulie 2025, Autoritatea Independentă a Veniturilor Publice din Grecia (AADE) a organizat un workshop cu Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), cu participarea unor cadre din Ministerul Finanțelor din România, pentru schimb de expertiză în vederea evaluării României de către comitetul fiscal competent al OCDE. Grecia obținuse un scor mare la evaluarea în domeniul guvernanței fiscale și suntem bucuroși să împărtășim experiența noastră cu România, țară prietenă și partener.

Prin aderarea la OCDE, România va îmbogăți Organizația cu experiența și caracteristicile unei țări cu o istorie semnificativă și noi realizări ale încă unui membru al UE care aderă la OCDE având deja încorporat acquis-ul european. În plus, aderarea României (precum și a Croației și Bulgariei) va consolida și mai mult Grupul OCDE al Prietenilor Europei de Sud-Est, pe care am onoarea să-l prezidez.

Programul regional al OCDE pentru Europa de Sud-Est constituie, începând cu anul 2000, o pârghie importantă în colectarea de date, analiză, evaluare și recomandări de politici, cu accent pe competitivitate, bună guvernanță, tranziția digitală și verde, pentru convergența Balcanilor de Vest la standardele OCDE și UE. Programul Europei de Sud-Est este finanțat în principal de Comisia Europeană și, în al doilea rând, de statele europene interesate. România este implicată activ în Programul Europei de Sud-Est de aproape două decenii, finanțând acțiuni specifice. Sunt deosebit de încântat de faptul că, în colaborare cu Guvernul României, Grecia lansează în octombrie implementarea unui proiect OCDE cu termen de doi ani: “Electricity, Digital and Regional Interconnectivity in Southeast Europe”.

Pentru abordarea tuturor acestor provocări comune, precum și a altora, we look forward to soon welcoming our Romanian friends at the OECD.