Gordon Ramsay spune că a urmat un tratament pentru îndepărtarea cancerului de piele

Bucătarul și starul TV Gordon Ramsay a declarat că a urmat un tratament pentru îndepărtarea cancerului de piele, transmite BBC.

Bărbatul în vârstă de 58 de ani a mulțumit personalului medical „incredibil” pentru îndepărtarea carcinomului bazocelular, un tip de cancer de piele non-melanom. Într-o postare pe Instagram sâmbătă, Ramsay a scris că este „recunoscător și foarte apreciativ” echipei medicale pentru „reacția rapidă”.

„Vă rog să nu uitați să vă dați cu cremă de protecție solară în acest weekend”, a scris el, adăugând: „Vă promit că nu este un lifting facial! Aș avea nevoie de o rambursare”.

Postarea arăta partea laterală a feței sale după tratament, cu un plasture sub ureche. Utilizatorii rețelelor sociale au împărtășit mesaje de susținere.

Cancer Research UK i-a urat lui Ramsay multă sănătate și i-a mulțumit pentru „sensibilizarea publicului cu privire la importanța protejării împotriva razelor solare”. Comentariul spunea: „Căutați umbra, acoperiți-vă și aplicați regulat și generos protecție solară”.

NHS afirmă despre carcinomul bazocelular că este unul dintre principalele tipuri de cancer de piele non-melanom, care poate fi adesea tratat cu ușurință.

Cancerul de piele non-melanom este cauzat în principal de lumina ultravioletă – care provine de la soare și este utilizată în solarele artificiale – și apare în stratul superior al pielii.

Principalul simptom este o excrescență sau o pată neobișnuită pe piele, care apare în cea mai mare cantitate pe zonele expuse la soare, cum ar fi fața, gâtul sau mâinile. NHS afirmă că este posibil să reduceți riscul de cancer de piele dacă aveți grijă la soare, inclusiv prin utilizarea și reaplicarea regulată a cremei de protecție solară.

Ramsay este cunoscut mai ales pentru prezentarea unor emisiuni TV populare, precum Hell’s Kitchen și Ramsay’s Kitchen Nightmares, precum și pentru restaurantele sale premiate cu stele Michelin.