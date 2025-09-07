G4Media.ro
Giorgio Armani va fi înhumat luni în cadrul unei ceremonii private

Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani, „înconjurat de cei dragi”, a anunțat compania sa pe 4 septembrie 2025
Designerul italian Giorgio Armani salută publicul la finalul prezentării Giorgio Armani Prive, în cadrul Săptămânii Modei Haute-Couture Femei Toamnă/Iarnă 2023/2024, la Paris, pe 4 iulie 2023. Marele designer italian Sursa foto: Bertrand GUAY / AFP / Profimedia

Renumitul designer italian Giorgio Armani, decedat joi la vârsta de 91 de ani, va fi înhumat luni după-amiază în cadrul unei ceremonii private, cu participarea familiei, într-un sat din nordul Italiei, au anunţat responsabili locali, citaţi de AFP, conform Agerpres.

„Funeraliile private ale lui Giorgio Armani vor avea loc în mica biserică San Martino, situată în satul medieval Rivalta”, la 100 km sud de Milano, a indicat duminică Asociaţia Castelelor Ducatului de Parma, Piacenza şi Pontremoli.

Giorgio Armani venea frecvent în această mică comună, care adăposteşte deja mormântul mamei sale.

Împrejurimile vor blocate „din raţiuni de securitate şi pentru a garanta confidenţialitatea funeraliilor, prevăzute pentru ora locală 15:30 (13:30 GMT)”, adaugă asociaţia într-un comunicat publicat pe pagina sa de Facebook.

Magazinele grupului Armani vor fi închise luni începând de la ora locală 15:00 până la sfârşitul zilei, în semn de doliu.

Primarul oraşului Milano, Giuseppe Sala, a anunţat de asemenea o zi de doliu luni în această capitală economică italiană.

Mii de persoane au continuat să vină duminică în capela Teatrului Armani din Milano, unde sâmbătă fusese depus sicriul cu trupul neînsufleţit al marelui creator de modă. Accesul publicului era permis până la ora locală 18:00 (16:00 GMT).

Printre personalităţile care au ţinut să-i aducă un ultim omagiu s-au aflat fostul premier Matteo Renzi, compozitorul Ludovico Einaudi, preşedintele FC Napoli, Aurelio De Laurentiisou şi jucătorii de tenis Fabio Fognini şi Flavia Pennetta.

De altfel, de la vedete de la Hollywood la oameni politici, numeroase personalităţi i-au adus un omagiu celebrului creator de modă, icoană a modei italiene, care a pus bazele unui adevărat imperiu în industria luxului.

