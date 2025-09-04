PROFIL Cine a fost Giorgio Armani, maestrul care a redefinit moda italiană

Giorgio Armani, considerat una dintre cele mai influente figuri ale modei italiene și internaționale din a doua jumătate a secolului XX, a murit la Milano. Născut la Piacenza, pe 11 iulie 1934, Armani a lăsat în urmă nu doar o casă de modă globală, ci și o moștenire ce transcende hainele, o estetică, un stil de viață și un imperiu construit cu disciplină și viziune, scrie WWD.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Angajații și familia sa l-au descris drept „cel care a fondat și crescut această familie cu pasiune și dedicare”, promițând să continue munca lui cu respect și responsabilitate.

Armani a fost președinte, CEO și director de creație al companiei care îi poartă numele. Sub conducerea sa, imperiul Armani a ajuns să acopere totul, de la costume fluide și rochii de seară, la hoteluri de lux, parfumuri, produse cosmetice și linii de interior design. În 2023, grupul a raportat venituri nete de 2,44 miliarde de euro și lichidități de peste 1 miliard de euro.

Revoluția lui Armani a început în anii ’70 și ’80, odată cu celebrul „tailoring relaxat” care a schimbat pentru totdeauna costumul masculin și a introdus femeile în birouri cu o eleganță sofisticată și mai puțin rigidă. Paleta sa de culori, „greige”, un mix de griuri, bejuri și tonuri neutre a devenit semnătură estetică.

Armani a refuzat constant să-și vândă compania către giganți precum LVMH sau Gucci Group, preferând să rămână independent. În 2016, la vârsta de 82 de ani, a anunțat înființarea Fundației Giorgio Armani, destinată să susțină proiecte sociale și să garanteze continuitatea și independența grupului, conform principiilor sale de management etic, inovație și prudență financiară.

Drumul său către succes nu a fost direct. Inițial student la medicină, Armani a renunțat la facultate pentru a lucra ca vitrinier la La Rinascente, marele magazin din Milano. În anii ’60, a colaborat cu Nino Cerruti, iar în 1975, alături de partenerul său Sergio Galeotti, a fondat Giorgio Armani S.p.A..

Momentul de glorie internațională a venit în 1980, când l-a îmbrăcat pe Richard Gere în filmul „American Gigolo”. De atunci, Armani a devenit furnizorul de eleganță pentru staruri de la Hollywood și din lumea artei: Sophia Loren, Robert De Niro, Cate Blanchett, Tom Cruise, Glenn Close, George Clooney sau Tina Turner.

Armani a înțeles devreme importanța diversificării. A lansat linii precum Emporio Armani și A|X Armani Exchange, dar și Armani Privé, prezentată anual la Paris. A extins brandul în domeniul parfumeriei și cosmeticelor printr-o colaborare de lungă durată cu L’Oréal, transformând Giorgio Armani Parfums într-una dintre cele mai puternice francize de frumusețe din lume.

În 2005, a intrat și în ospitalitate, lansând proiectul Armani Hotels & Resorts alături de Emaar Properties. Primul hotel Armani s-a deschis în Burj Khalifa, Dubai, în 2010, iar al doilea în Milano, în 2011.

Descris de colaboratori drept meticulos, frugal și prezent în toate detaliile, de la lungimea fustelor până la culoarea perdelelor din birouri, Armani a fost cunoscut pentru perfecționismul său. În backstage, simpla lui apariție era anunțată cu „Sta arrivando” și imediat se instala tensiunea.

În același timp, a fost un workaholic care și-a sacrificat viața personală pentru companie. După moartea prematură a lui Sergio Galeotti în 1985, Armani a preluat frâiele afacerii cu o rigoare și mai mare, transformând-o într-un model de independență și succes.

De-a lungul carierei, Armani a primit unele dintre cele mai prestigioase distincții: Legiunea de Onoare din partea Franței, titluri de onoare din partea Politecnico di Milano și Central Saint Martins din Londra, premiul CFDA pentru cel mai bun designer internațional și rolul de Ambasador ONU pentru Refugiați. În 2019, WWD i-a acordat premiul John B. Fairchild Honor.

Deși a declarat că și-ar fi dorit „să fie ținut minte nu doar pentru haine”, Armani a schimbat fundamental industria modei. A creat o estetică globală a simplității sofisticate și a arătat că eleganța poate fi lipsită de rigiditate.

Astăzi, în ciuda morții sale, Armani rămâne prezent prin brandul pe care l-a construit și prin fundația menită să îi protejeze valorile. „Numai eu știu ce vreau și mesajul meu trebuie să fie consecvent de la început până la sfârșit”, spunea în 2005. Această consecvență este, poate, cea mai puternică parte a moștenirii sale.