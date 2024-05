Gigantul saudit al petrolului anunță o scădere a profitului net pentru primul trimestru

Gigantul petrolier Saudi Aramco a anunțat marți un profit net de 27,27 miliarde de dolari pentru primul trimestru, în scădere cu 14,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, în condițiile în care regatul din Golf a menținut reducerile producției de petrol, transmite BFM TV.

„Profitul net pentru primul trimestru al anului 2024 a fost de 102,27 miliarde SAR (27,27 miliarde de dolari), față de 119,54 miliarde SAR (31,88 miliarde de dolari) pentru același trimestru din 2023”, a precizat grupul într-un document trimis la Bursa saudită, explicând că „scăderea a fost în principal rezultatul unei diminuări a volumului de țiței vândut”.

Cel mai mare exportator mondial de țiței, Arabia Saudită produce în prezent aproximativ nouă milioane de barili pe zi (bpd), cu mult sub capacitatea sa de 12 milioane de bpd.

Reduceri prelungite ale producției

Acest volum vine după o serie de reduceri de producție care datează din octombrie 2022, când țările producătoare de petrol din OPEC+, pe care Riadul le coduce împreună cu Moscova, au anunțat o reducere a producției de două milioane de barili pe zi pentru a stimula prețurile.

În plus față de această reducere, Arabia Saudită și alți câțiva membri ai OPEC+, Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații lor, au convenit în aprilie 2023 să își reducă producția cu peste un milion de bpd. În urma unei reuniuni OPEC+ din iunie 2023, Arabia Saudită a anunțat o nouă reducere de un milion de bpd.

În martie, Ministerul saudit al Energiei a declarat că cea mai recentă reducere, care a intrat în vigoare în iulie 2023, va fi prelungită până în al doilea trimestru din 2024, după care „aceste volume suplimentare de reducere vor fi eliberate treptat, în funcție de condițiile de piață”.

Aramco este bijuteria coroanei economiei saudite, iar conducătorul de facto al țării, prințul moștenitor Mohammed bin Salman, are nevoie disperată de veniturile din petrol pentru a finanța un program ambițios de reforme economice și sociale cunoscut sub numele de Viziunea 2030, care are ca scop pregătirea țării pentru era post-petrol.